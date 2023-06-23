DWN: премьер Саксонии призвал отремонтировать «Северные потоки» и обеспечить их безопасность

Необходимо как можно скорее отремонтировать и обеспечить безопасность «Северных потоков», заявил премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмар. По его словам, это был «теракт» и «преступление» и никаких причин медлить с восстановлением трубопровода нет. Также он потребовал, чтобы Берлин поделился с общественностью информацией о расследовании причин произошедшего.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмар потребовал немедленного ремонта «Северных потоков», уничтоженных в результате взрыва, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Подрыв этого трубопровода был терактом, преступлением. Нет никаких причин, почему нам не нужно настаивать на его ремонте и обеспечении его безопасности», — подчеркнул немецкий политик.

К тому же он потребовал, чтобы немецкое правительство сообщило о деталях идущего сейчас расследования о причинах взрывов. По его словам, люди в Германии с удовольствием бы узнали, что Берлин знает о произошедшем и, в частности, о том, что американская Центральная разведывательная служба, оказывается, предупреждала о возможности теракта.

Шведские власти пока что сохраняют секретность по поводу результатов расследования. При этом в Стокгольме говорят, что если расследования так и не приведут ни к каким однозначным выводам, то полученная информация никогда не станет публичной.

По последним сообщениям в СМИ стало известно, что есть свидетельства, что след злоумышленников, совершивших подрыв на «Северных потоках», ведёт на Украину. По этой версии украинские военные задействовали для совершения теракта небольшую команду ныряльщиков. Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность его страны к подрывам. Киев винит в произошедшем Москву, но там эти обвинения отвергают.

Американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш ранее выдвинул версию, что теракт был совершён по приказу президента США Джо Байдена. За несколько месяцев до взрывов он в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца открыто заявил, что проект «Северный поток» необходимо остановить, если Россия введёт войска на Украину.