Запад так и не предпринял попытку вступить с Россией в переговоры по поводу украинского конфликта, заявила в эфире немецкого телевидения левый политик из Германии Сара Вагенкнехт. США и ЕС продолжают поддерживать бескомпромиссную позицию Украины, что ведёт к ещё большим смертям. Им же необходимо лишить Киев этой поддержки и принудить к диалогу с Москвой, чтобы боевые действия наконец-то закончились, призывает она.
Запад так и не предпринял попытку вступить с Россией в переговоры, заявила в эфире немецкого политического ток-шоу левый политик из Германии Сара Вагенкнехт. «Пока Запад поддерживает Зеленского в том, что он не отступает от своих максимально достижимых целей, добиться успеха на переговорах не получится, — подчеркнула она. — Речь идёт о том, что мы — Запад, американцы — должны дать чётко понять, что хотим окончить эти боевые действия и готовы идти на компромиссы. Это лишит украинское руководство поддержки в том, что они не демонстрируют готовности идти на компромисс!»
С ней поспорила другая участница ток-шоу, немецкий военный эксперт Флоренс Гауб: «Легко верить в то, что всего этого бы не произошло, если бы мы вежливее обращались с Россией». «Мы не виноваты в том, что на страну напали», — подчеркнула она.
В ходе дискуссии Вагенкнехт также осудила Запад за поспешные выводы по поводу того, кто виноват в прорыве плотины Каховской ГЭС: «У меня нет никакой информации… Но меня удивляет, как многие на Западе тут же узнали, кто это был». Она напомнила, что с подрывом «Северных потоков» произошла схожая ситуация и на Западе долгое время никто не допускал версии, что за этим стоит Киев: «Сейчас же уже достаточно очевидно — по крайней мере в СМИ так говорят, — что это был украинский спецотряд, который напрямую подчинялся военному руководству Украины».
У Вагенкнехт так же вызывает недоумение, что немецкие СМИ сейчас сообщают практически о каждой деревне, которую якобы освободили ВСУ: «Как долго это ещё продлится? Мы видим кадры с уничтоженными танками. Но мы не видим кадры с мёртвыми солдатами, разорванными на части, ранеными, изувеченными!»
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