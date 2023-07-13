OF: «тень России» по-прежнему висит над газоснабжением Европы

Хотя Европа намеревалась отказаться от зависимости от российского газа, она продолжает его покупать в сжиженном виде, пишет Ouest-France. При этом у сжиженного газа масса недостатков по сравнению с природным начиная от более высокой цены, заканчивая вредом для экологии.

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз озаботился тем, чтобы стать менее зависимым от России в вопросах энергетики. Он достиг в этом определённых успехов, но «тень России» по-прежнему висит над газоснабжением Европы, пишет Ouest-France.

Так, например, компания TotalEnergies заключает газовые контракты с Ираком, Азербайджаном, Алжиром. Если в ноябре 2021 года ЕС импортировал 40,5% своего газа из России, то в ноябре 2022 года эта цифра снизилась до 12,9%.

Напротив, Европа стала больше импортировать сжиженный газ, этот показатель в 2022 году вырос на 60%. Но в том числе сюда входит и российский сжиженный газ. Франция стала получать его его одной из первых. Вместе с Испанией и Бельгией она нарастила импорт сжиженного газа на 55% по сравнению с 2021 годом. На уровне всего ЕС он вырос на 12% за этот год.

Однако крупнейшим поставщиком сжиженного газа в ЕС остаются США, на них приходится 40,2%. За год импорт из США в Европу увеличился на 143%.

Но автор статьи отмечает серьёзные недостатки этой модели. Сжиженный газ на 30–40% дороже обычного. Кроме того, трубопроводная поставка обслуживает покупателя напрямую, тогда как в случае со сжиженным газом побеждает тот покупатель, что предложит лучшую цену.

Еще один минус — экологическая составляющая, на сжиженный газ нужно больше преобразований, больше энергии, от него больше выбросов. Экологи признают, что в ближайшее время единственный выход для Европы — искать новых поставщиков на замену России, но они настаивают что не стоит инвестировать в новые проекты по добыче или новую инфраструктуру.

Автор статьи отмечает, что в прошлом году ЕС смог обойтись без поставок из России, но это произошло, в том числе, благодаря тёплой зиме. Австрия по-прежнему импортировала 64% своего газа из России. «Нам нужно было бы согласовать линию поведения, — рекомендует политолог Фук-Винь Нгуен. — И мы должны подумать об этом заранее, а не посреди зимы, в срочном порядке».

Ещё одна сложность может быть связана с восстановлением экономики Китая. Увеличение спроса в Китае автоматически приведет к росту цен на топливо. Китай подписывает долгосрочные контракты на сжиженный газ и даже может в дальнейшем перепродавать его обратно в ЕС по более высокой цене, считает Фук-Винь Нгуен.

Поэтому он рекомендует европейским странам принять меры для снижения спроса на газ. Например, можно увеличить производство возобновляемых источников энергии, ускорить энергетическое обновление зданий и укрепить механизмы солидарности между странами-членами ЕС, приводит его мнение Ouest-France.