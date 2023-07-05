Das Erste: «катится под откос» — Объединение торгово-промышленных палат ФРГ не видит признаков подъёма немецкой экономики

Глава Объединения торгово-промышленных палат Германии Петер Адриан заявил, что не видит признаков широкого экономического подъёма в Германии, пишет Das Erste. В настоящий момент немецкая экономика «находится в состоянии рецессии». По его словам, «нулевой экономический рост, а не минус» по итогам текущего года уже станет поводом для радости. Основными проблемами, считает Адриан, являются высокие бюрократические барьеры и неопределённость в энергетической политике.

Объединение торгово-промышленных палат Германии указывает на серьёзную нестабильность в немецкой экономике и не видит признаков широкого экономического подъёма в Германии, пишет Das Erste.

Глава объединения Петер Адриан заявил: «Германия находится в состоянии рецессии. Мы — одна из немногих стран Европы, где экономические показатели снова опустились ниже допандемийного уровня. Это тревожный сигнал».

Деловые ассоциации, в том числе Объединение торгово-промышленных палат Германии, уже давно требуют от политиков создания большего числа стимулов для роста экономики, например, с точки зрения налогообложения, а также более быстрого планирования и меньшей бюрократии.

Если валовой внутренний продукт сокращается два квартала подряд, экономисты, как правило, говорят о технической рецессии. Как отмечает издание, падение ВВП Германии имело место в последнем квартале 2022 года и первом квартале 2023 года. Инфляция также остаётся на высоком уровне. Однако эксперты ожидают постепенного снижения цен. По словам Адриана, ситуация в экономике Германии в целом сложная.

Пессимистические настроения особенно широко распространены среди фирм среднего размера. «Наблюдается большое нежелание инвестировать. На данный момент мы всё ещё очень близки к допандемийному уровню инвестиций в оборудование. На самом деле мы должны были увидеть чёткие импульсы, потому что коронавирус миновал. То, что этого эффекта до сих пор не видно, внушает опасения», — подчеркнул Адриан.

«Признаки широкого подъёма по-прежнему отсутствуют, — отметил Адриан. — Вероятно, во второй половине года мы увидим серьёзный спад в строительной отрасли». По его словам, повышение процентных ставок и удорожание строительных материалов будут иметь негативные последствия для экономики в целом. «Экономика Германии катится под откос», — добавил он.

Прогнозировать, когда ситуация «снова пойдёт в гору», глава объединения не решился. «Возможно, нам нужно будет радоваться, если по итогам года мы увидим нулевой экономический рост, а не минус», — утверждает Адриан. В лучшем случае это будет означать стагнацию. По словам Адриана, для обеспечения процветания требуется «огромный прогресс».

Хотя у компаний достаточно денег, они слишком мало инвестируют. Неопределённость «слишком велика», считает глава объединения. «В большей части нашей экономики отсутствует уверенность в том, что инвестиции окупятся, — в первую очередь из-за высоких затрат, но иногда и из-за противоречивых правил в Германии», — считает Адриан.

В качестве примера неопределённости Адриан привёл энергетический переход: какую роль будет играть газ как переходная технология до тех пор, пока не будет обеспечено энергоснабжение с нулевым уровнем выбросов углекислого газа? «У нас пока нет «зелёного» водорода. У нас также нет «зелёной» энергии, чтобы компании могли получать её надёжно и дёшево», — отмечает глава объединения.

Бизнес также жалуется на «бюрократические барьеры». «Я могу подтвердить это на собственном опыте, — говорит Адриан, который сам руководит компанией. — Работа с нормативными актами, заявками, уведомлениями и требованиями к отчётности — это то, что занимает большую часть моего времени». По словам Адриана, сейчас ему не хватает времени для «творческой работы над новыми решениями и предпринимательскими концепциями».

Политики должны немного успокоиться, призывает Адриан. «В настоящее время у нас сложилась ситуация, когда компания постоянно сталкивается с новыми правилами, правовыми положениями, мерами, законами из Брюсселя, Берлина или даже федеральных земель», — подчёркивает Адриан.

По словам главы объединения, Германии грозит дальнейшее отставание на международном уровне и она уже находится в числе последних по темпам роста в ЕС. Согласно результатам опроса, проведённого Объединением торгово-промышленных палат в апреле, каждая третья компания, инвестирующая за рубежом, прежде всего хочет сократить расходы. Это самый высокий показатель за последние 15 лет.

Сравнительно высокие затраты на электроэнергию, рабочую силу и налоги сказались на конкурентных позициях местных компаний. «Благодаря нашим торговым палатам за рубежом мы отмечаем высокий уровень спроса в офисах в Северной Америке, Южной Америке и Азии». Немецкие компании активно работают по всему миру, и это, как правило, укрепляет их позиции в их штаб-квартирах в Германии.

Из соображений экономии значительно большее число немецких компаний в настоящее время инвестирует в другие страны. В долгосрочной перспективе это приведёт к постепенному сдвигу: «Конечно, это повлияет на рабочие места в Германии, — говорит Адриан. — Потому что здесь мы можем навсегда потерять некоторые отрасли», — передаёт его слова Das Erste.