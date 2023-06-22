Spiegel: «фатальный сигнал» — правительство Германии согласилось на рекордные субсидии для американского производителя микрочипов

Почти €10 млрд государственной поддержки получит концерн Intel по решению Олафа Шольца и Роберта Хабека. Издание Der Spiegel считает такую политику ошибкой, так как это посылает «фатальный сигнал» другим фирмам — можно требовать что угодно, любое желание инвестора будет удовлетворено. Долгосрочно проблему привлекательности Германии в качестве производственной площадки так решить не получится, считает издание.

Компьютеры, смартфоны, медицинская техника и даже дворники в автомобилях нуждаются в чипах. До сих пор Германия, несмотря на своё ра́звитое машиностроение, «в производстве современных полупроводников оставалась карликом», пишет Der Spiegel. Страна была полностью зависима от американских и китайских поставщиков. Правительство ФРГ опасается, что чипы «будут использоваться в качестве оружия в экономической войне между Китаем и США», поэтому озаботилось размещением производств внутри страны.

Пандемия показала, что сто́ит случиться малейшим нарушениям в цепочках поставок и «конвейеры на немецких автозаводах останутся без движения, а значительные секторы экономики будут парализованы». Поэтому Der Spiegel считает беспокойство правительства обоснованным. Но издание отмечает, что кабинет Шольца не сумел найти правильного подхода к производителям, обладающим сверхсильными переговорными позициями из-за монополии на рынке. То, «как далеко правительство от долгосрочного решения проблемы» показывает, по мнению издания, ситуация с заводом концерна Intel в Магдебурге.

Канцлер Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек, вместо переговоров с американским концерном просто «купили» размещение нового завода Intel в Магдебурге, согласившись на требования рекордных субсидий в размере €10 млрд. Der Spiegel называет это решение «сверхдорогим политическим жестом», который «может стать злым роком для Германии».

«Щедрым подарком для американского предприятия федеральное правительство сделало себя уязвимым для новых требований», — считает издание. Берлин «посылает фатальный сигнал всем фирмам, обладающим современными технологиями, что верхней границы для субсидий просто не существует». С изданием соглашается и президент Кильского института мировой экономики, Мориц Шуларик, который категорически не рекомендует правительствам промышленную политику под лозунгом «чего изволите?».

За Intel последуют и другие фирмы, предупреждает Der Spiegel. Так, швейцарский производитель солнечных панелей Mayer Burger уже угрожает федеральному правительству отказом от инвестиций в Германию, так как «американцы и китайцы предлагают большие суммы». «Многие теперь начнут пытаться поднять свои требования до небес, как Intel», — констатирует немецкое издание.

Изначально правительство Германии договорилось с Intel о €6,6 млрд. Затем концерн заявил о росте издержек на строительство и энергию и потребовал больших субсидий. Проблему, по мнению Spiegel, представляет то, что правительство даже не пыталось вести переговоры или увязать увеличение государственного финансирования с расширением проекта. Компания фактически реализует обещанный минимум за большую сумму. «Европейский исследовательский центр производителя полупроводников разместится во Франции», а мог бы усилить позиции Магдебурга в качестве инновационной площадки, сетует издание.

«Умное развитие производственных площадок выглядит по-другому», — убеждён Der Spiegel. Миллиардные субсидии американским концернам не имеют эффекта для повышения инвестиционной привлекательности Европы. По-настоящему важными факторами для инвесторов являются «экономически выгодная зелёная энергия» и «научное превосходство в исследованиях и разработках», именно в эти области необходимо вкладывать средства.

«Тот, кто убеждён, что Европа справится с технологическими изменениями, так или иначе будет инвестировать здесь», — констатирует немецкое издание. В конце концов, заводы Volkswagen в Вольфсбурге и новая фабрика Tesla под Берлином обеспечат производителя чипов заказами на годы вперёд, считает Der Spiegel. «Напротив, тот, кто приходит просто ради государственных субсидий, может через несколько лет так же просто уйти».