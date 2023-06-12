Handelsblatt: «в бюджете денег больше нет» — немецкий министр финансов отказывает американской компании в дополнительных субсидиях
Американская фирма Intel планировала открыть в восточногерманском Магдебурге фабрику по производству микрочипов. Изначальная цена проекта — €17 млрд, однако возросшие финансовые издержки на электроэнергию и строительство увеличили общий объём необходимых инвестиций до €27 млрд. Немецкая газета Handelsblatt пишет, что из-за этого «федеральное правительство стоит перед необходимостью принять срочное решение»: или увеличить сумму субсидий для Intel, или поставить под вопрос судьбу фабрики.
Как сообщает немецкое издание, канцлер Шольц и министр экономики Хабек сигнализируют о готовности пойти навстречу требованиям американской компании и увеличить сумму субсидий с первоначальных €6,8 млрд до €10 млрд. Категорически против, однако, выступает немецкий министр финансов Кристиан Линднер.
Издание Handelsblatt напоминает, что ЕС и Германия поставили себе целью стать более независимыми от Китая в области производства чипов. Для этого была запланирована финансовая поддержка для привлечения американских и китайских производителей на европейские площадки. Специальным актом Европарламента предусмотрен общий объём субсидий для инвесторов в €43 млрд. Цель — удвоить к 2030 году производство чипов в Европе, выйдя на уровень США и Китая.
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