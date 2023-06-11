Согласно новому законопроекту, канцлер Олаф Шольц и его 16 министров должны получить не облагаемую налогом премию в размере €3 тыс. в связи с инфляцией, сообщает немецкий телеканал N-TV. Ассоциация налогоплательщиков возмущена этим планом и призывает руководство Германии от него отказаться: в условиях, когда бюджет на следующий год не принят из-за недостаточной экономии, это выглядит абсолютно неверным сигналом.
Канцлер Олаф Шольц и 16 его министров получат не облагаемую налогом премию в размере €3 тыс. в связи с инфляцией, сообщает немецкий телеканал N-TV. «Для смягчения последствий роста потребительских цен членам федерального правительства будет предоставлена единовременная специальная выплата в размере 1240 евро за июнь и специальная выплата в размере 220 евро в месяц с июля 2023 года по февраль 2024 года», — сказано в законопроекте Министерства внутренних дел Германии.
По данным телеканала, постановление один в один повторяет соглашение договора для лиц, находящихся на государственной службе, для федерального правительства и муниципалитетов. Законопроект федерального Министерства внутренних дел предусматривает распространение этого урегулирования не только на государственных служащих, судей, военнослужащих и пенсионеров, но и на членов кабинета министров, продолжает N-TV. Для этого необходимо внести соответствующие поправки в закон о министрах, отмечает телеканал.
Министерство внутренних дел сообщило в немецких СМИ, что законопроект в данный момент обсуждается в министерствах и «ещё не обсуждался на политическом уровне». Тем не менее Ассоциация налогоплательщиков уже раскритиковала этот план и призвала правительство отказаться от него.
«До сих пор нет федерального бюджета на следующий год, потому что сэкономлено недостаточно. И теперь министры получают премию по инфляции? Абсолютно неверный сигнал!» — заявил президент Райнер Хольцнагель в интервью немецким СМИ. «В этом вопросе канцлер и члены кабинета должны показать пример и отказаться от премии!» — цитирует призыв главы Ассоциации налогоплательщиков Германии немецкий телеканал N-TV.
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн высказал мнение, что Соединённые Штаты могут пожертвовать президентом Украины Владимиром Зеленским, что скрыть свои преступления, связанные с диверсией на «Северных потоках» и разрушением Каховской ГЭС.
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ущерб больницам, школам и детсадам региона из-за подтопления на фоне подрыва Каховской гидроэлектростанции украинской армией превысил 10 млрд рублей.
Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность переговорного процесса между Россией и Украиной на основе мирных инициатив, предложенных властями Бразилии, Индонезии и стран Африки.
Западные страны в своей политике по антироссийскому санкционному давлению проигрывают России как в стратегическом, так и в экономическом плане. Об этом заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.