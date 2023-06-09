Guardian: Европа ушла в рецессию на фоне роста цен

Как сообщили европейские чиновники, судя по новым данным, страны еврозоны находятся в рецессии. Спад ВВП связан с ростом расходов у потребителей, пишет The Guardian. При этом чиновники по-прежнему собираются повышать ключевую ставку, так что оживления экономик можно не ожидать.

Европейские власти пересмотрели свои данные и вынесли вердикт: за первые три месяца этого года еврозона погрузилась в рецессию. Как пишет The Guardian, связано это с тем, что рост стоимости жизни повлиял на потребительские расходы. В итоге ВВП падал на 0,1% в первом квартале 2023 года и в последнем квартале 2022 года.

Великобритания смогла избежать рецессии, и у США рост тоже оставался положительным. Но при этом у Великобритании объём экономики на полпроцента ниже, чем был до пандемии, а в еврозоне, наоборот, он выше на более чем 2%.

Автор статьи связывает такие тенденции с тем, что потребители по всей еврозоне столкнулись с ростом цен на фоне удорожания энергии. В итоге даже Германии, крупнейшей экономике ЕС, пришлось зафиксировать спад два квартала подряд. У Франции показатели роста экономики остаются на уровне нуля. А у Ирландии ВВП и вовсе упал на 4,6% в первом квартале этого года.

Но при этом инфляция в еврозоне в последние месяцы резко снизилась с пикового значения 10,6% прошлой осенью до 6,1% в мае. Поговаривают, что, несмотря на рецессию, Европейский банк всё равно решится на повышение ставки. «Поскольку влияние более высоких процентных ставок ещё предстоит полностью ощутить, мы прогнозируем, что экономическая активность останется вялой до конца 2023 года», — приводит The Guardian мнение экспертов.