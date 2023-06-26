Deutsche Wirtschafts Nachrichten: «дыхалки не хватило» — Европа скатывается в глубокую рецессию

В еврозоне множатся признаки того, что её экономика скатывается в глубокую рецессию, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В частности, об этом свидетельствует падение индекса ожиданий менеджеров по закупкам. Инфляция, рост процентных ставок в центробанках, климатические предписания и «вялая мировая экономика» тормозят рост конъюнктуры как в Германии, так и во всей Европе, рассказывает немецкое издание.

Европейская экономика «попала в неспокойные воды», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Последние данные однозначно свидетельствуют о начале рецессии. Инфляция, рост процентных ставок, климатические предписания и «вялая мировая экономика» тормозят рост конъюнктуры в Германии и еврозоне. Индекс ожиданий менеджеров по закупкам (PMI) в ФРГ неожиданно сократился на 3,1 пункта, достигнув отметки 50,8 пункта. Это самый низкий показатель за последние четыре месяца.

На фоне сокращения промышленности замедляется и рост экономики, продолжает немецкое издание. В сфере услуг также наблюдаются процессы торможения роста. Всё больше держателей облигаций прогнозируют глубокую рецессию. Ситуацию усугубляет и то, что, по имеющейся информации, центральные банки собираются вновь повысить процентные ставки.

В Германии, самой крупной экономике еврозоны, промышленность уже давно «дала задний ход». «Во втором квартале все признаки в обрабатывающей промышленности указывают на рецессию, в то время как в сфере услуг наблюдается замедление роста», — отмечают эксперты. Падения роста в сфере услуг пока что можно не ожидать, но вместе с этим не стоит ожидать и развития. Некоторые специалисты прогнозируют стагнацию. При этом немецкая экономика сократилась ещё в конце 2022 и начале 2023 годов, так что сейчас она находится в зоне так называемой «технической рецессии».

То же самое происходит и в еврозоне, хотя в течение последних двух кварталов ВВП там не так сильно упал. Индекс ожиданий менеджеров по закупкам показывает, что под конец второго квартала Европе «не хватило дыхалки». «После короткого оживления весной рост экономики в июне практически остановился», — объясняют эксперты. Они убеждены, что во второй половине 2023 года стоит ожидать её сокращения.

Настроение на британских предприятиях в июне также ухудшилось, продолжает издание. PMI там упал на 1,2 пункта, достигнув отметки 52,8 пункта. Это самый плохой показатель за последние три месяца. После короткого ростового скачка весной британская экономика вновь утратила силу и продолжит ослабевать в ближайшие месяцы, заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.