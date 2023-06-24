Обозреватель Times: украинский конфликт затягивается, и Западу пора перестать тешить себя иллюзиями

Западноевропейским странам необходимо «адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот в сторону от Европы», и сделать это не только на словах, пишет обозреватель The Times Макс Гастингс. Журналист упрекает правительства стран Европы в том, что их риторика и действия расходятся.

Крупнейшие европейские правительства, представители которых собрались на этой неделе на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, похоже, всё ещё верят, что каждый год подарки им приносит Санта-Клаус, а Земля плоская.

Как пишет обозреватель The Times Макс Гастингс, об этом говорит их политическое поведение, которое также свидетельствует о пропасти между их риторикой и действиями. Многие из обещаний, сделанных на этой неделе, носят исключительно условный характер и общая сумма обещанных средств намного уступает той, в которой нуждается Киев.

По мнению британского журналиста, на затягивание военных действий, до тех пор пока не устанет Запад, надеются в Москве. В связи с этим странам Европы необходимо активизировать цепочки поставок боеприпасов и действовать быстро и в долгосрочной перспективе. Тогда как «благоразумное» поведение демонстрируют Скандинавские страны и Польша, а также США, которые укрепляют вооружённые силы, западноевропейские страны, напротив, ведут себя довольно пассивно, что, однако, совершенно не соответствует их словам.

Германия почти ничего не делает, Франция делает, но очень мало. Гастингс утверждает, что и Берлин, и Париж сейчас более реалистично, чем ещё год назад, оценивают неизбежность долгосрочной конфронтации с Россией. Но у них, похоже, нет желания принимать необходимые меры.

Об этом свидетельствует, например, объём военной помощи Украине — помощь Соединённых Штатов на 15% больше, чем помощь всего Европейского союза. Великобритания следует за США на втором месте, но Лондон поставил Киеву лишь одну седьмую часть вооружений и оборудования, поставляемого Вашингтоном. Более того, Соединённое Королевство, в отличие от США, практически ничего не делает для замены огромного количества техники, снятой с вооружения армии.

Оборонная промышленность Западной Европы находится «в плачевном состоянии». Это справедливо и для Великобритании. После выхода из ЕС правительство объявило об амбициозных стратегических обязательствах по продвижению «глобальной Британии». Но ресурсов для этого у страны нет. Премьер-министр Риши Сунак, озабоченный внутренними проблемами, почти не уделяет внимания обороне — разве что на словах. Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон и Лиз Трасс — бывшие премьеры, по словам Гастингса, в равной степени в этом виноваты.

Обозреватель хоть и утверждает, что не поддерживает действия России на Украине, не согласен со многими западными аналитиками, которые утверждают, что Москва находится на грани краха и вскоре не сможет продолжать спецоперацию. «Российская экономика держится на удивление хорошо», несмотря на все введённые против неё санкции. Кроме того, множество стран по всему миру либо склоняются на сторону России, либо занимают нейтральную позицию в отношении украинского конфликта.

Гастингс призывает «адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот в сторону от Европы». Он призывает правительства и избирателей стран Запада поддерживать Украину и понимать, что за это нужно платить. «Если мы настроены серьёзно, мы должны разделить жертвы», — пишет автор статьи в The Times. Он также настаивает на железных гарантиях безопасности Украине со стороны НАТО, предлагая обменять членство Украины в альянсе на терпимость к Крыму как российскому региону. Кроме того, страны Запада не должны забывать про свои вооружённые силы.