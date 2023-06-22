VG: с учётом российской угрозы — премьер Норвегии подтвердил разработку нового плана развития вооружённых сил

Укрепление Вооружённых сил Норвегии будет основываться с учётом угрозы со стороны России, сообщает издание VG. Об этом заявил премьер-министр скандинавского королевства Йонас Гар Стёре, который рассказал о разработке норвежским правительством нового долгосрочного плана развития своих оборонных возможностей.

Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о разработке его кабинетом министров нового долгосрочного плана развития оборонных возможностей североевропейской страны. Изменения, которые норвежское правительство собирается в него внести настолько велики, что требуют «сплочения» в парламенте для того, чтобы уже на раннем этапе принять участие в его обсуждении, пишет VG.

План будет всеобъемлющим и будет распространяться на все норвежские Вооружённые силы, но он едва ли будет настолько обширным, как предполагалось изначально. «Нам необходимо посмотреть, что за государство представляет собой Россия, как ведут себя её первые лица, и как они угрожают своим соседям. Норвежская национальная оборона и сотрудничество с нашими союзниками теперь должны основываться на этой угрозе», — заявил председатель кабинета министров изданию VG.

Расследования, проведённые по заказу правительства, показали, насколько дорогостоящим может стать укрепление норвежских Вооружённых сил. В мае Комиссия по обороне предложила резкое увеличение оборонного бюджета на 30 млрд норвежских крон плюс ещё 40 млрд в виде ежегодных ассигнований в будущем. Главнокомандующий ВС Норвегии запросил дополнительно 80 млрд крон к 2028 году для восстановления сегодняшней обороны и ежегодное увеличение на 8 млрд крон в будущем. По словам Стёре, действующий оборонный план недостаточно хорошо продуман и его следует оптимизировать, поскольку в нынешнем виде его невозможно выполнить, сообщает газета VG.

Стёре рассказал о четырёх основных причинах, которые он приводит в качестве основы для разработки долгосрочного военного планирования, и в первую очередь речь идёт об отношениях с Россией, соседство с которой «определяет безопасность Норвегии». По его словам, украинский конфликт не представляет угрозы для его страны, но он меняет картину безопасности на севере Европы, и норвежская национальная оборона и сотрудничество с союзниками должны из этого исходить, указывает VG.

Во-вторых, НАТО сейчас претерпевает серьёзные изменения, поэтому и оборонительные планы НАТО, и новая схема военных учений будут весьма важны для Норвегии. Кроме того, премьер отмечает, что присоединение соседних Финляндии и Швеции к НАТО играет для норвежцев ключевую роль, поскольку таким образом весь скандинавский регион будет впервые находиться в едином военном альянсе, хотя военное сотрудничество между североевропейскими странами за последние 15 лет было и без того плотным.

Премьер Норвегии также упомянул и другие угрозы безопасности его страны, выходящие за рамки политики безопасности, в том числе киберугрозы. Более того, он призывает не забывать темы климата и иммиграции. «Способность общества сопротивляться — это та область, в которой скандинавы традиционно были хороши», — подчеркнул норвежский лидер на страницах издания VG.