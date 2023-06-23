Bloomberg: пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд наверняка найдёт поддержку у членов ЕС, заверил зампред Еврокомиссии

Объявленный ранее Европейской комиссией пакет финансовой помощи Киеву объёмом €50 млрд, скорее всего, поддержат все члены Евросоюза, заявил в интервью Bloomberg вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Вместе с тем, по словам чиновника, властям ЕС ещё придётся обсудить определённые детали и в результате таких обсуждений в инициативу могут быть внесены поправки.

Члены Евросоюза, скорее всего, поддержат предложенный ранее Еврокомиссией пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-председателя ведомства Валдиса Домбровскиса.

«Ожидаем,что пакет будет поддержан, — заявил чиновник в интервью агентству. — Разумеется, со странами-членами будут обсуждения, и в результате могут быть приняты какие-то поправки».

Как напоминает корреспондент Bloomberg, принятие пакета Еврокомиссия анонсировала на этой неделе. Проект предполагает финансирование как текущих расходов Киева, так и срочных проектов по восстановлению инфраструктуры страны до 2027 года в виде безвозмездных ссуд, кредитов и гарантий. Вместе с тем средства будут предоставлены украинскому правительству на том условии, что оно реализует ряд реформ в плане борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства права, отмечает журналист.

По информации Bloomberg, Домбровскис напомнил, что в четверг ЕС передал Украине в рамках пакета макрофинансовой помощи €1,5 млрд, а «теперь мы хотим сосредоточиться на среднесрочной перспективе — и как раз для этого предназначен этот новый пакет объёмом 50 миллиардов».

Как отметил чиновник, хотя он ожидает, что инициатива Еврокомиссии найдёт широкую поддержку, «нам также придётся проработать вопрос способности Украины освоить эти деньги — того, насколько быстро можно будет применить эти средства», поскольку, несмотря на огромные потребности Киева в восстановлении инфраструктуры, «есть, конечно, определённые пределы в плане объёма восстановительных работ, которые можно реализовывать одновременно».

Согласно предварительному докладу, опубликованному властями ЕС в минувшую среду, Киев добился определённых подвижек в плане судебной реформы, однако должен будет предпринимать более активные усилия в плане борьбы со взяточничеством и отмыванием денег, говорится в материале Bloomberg.

Как пишет агентство, по оценке Всемирного банка для восстановления Украины в ближайшие десять лет понадобится около $411 млрд. Как полагают эксперты ведомства, на важнейшие восстановительные проекты только в нынешнем году придётся потратить $14 млрд.