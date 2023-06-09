Bloomberg: Пентагон объявит о пакете вооружений для Украины на $2 млрд

18:05
Савлуков: зимний спад был связан со структурным сбоем, я даже не тренировался
Победитель забега на 400 м в рамках Фестиваля спринта в «Лужниках» Савелий Савлуков объяснил, с чем может быть связан зимний спад.
18:04
Вице-президент АТА Мкртчян прокомментировал нападение акулы в Египте
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что в случае повторного нападения акулы на человека в Египте цены на путёвки могут снизиться.
18:02
Толстой: первичные отделения московских единороссов поддержали выдвижение Собянина на выборы мэра
Секретари первичных отделений московских единороссов поддержали выдвижение Сергея Собянина кандидатом в мэры Москвы.
18:00
Собянин: за последние пять лет промышленность Москвы выросла в два раза
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город достойно поможет экономике страны и обеспечит всё, что необходимо для фронта.
18:00
Легкоатлет Савлуков: отсутствие международных стартов сказывается на росте результатов
Победитель забега на 400 м в рамках Фестиваля спринта в «Лужниках» Савелий Савлуков высказался о результативности спортсменов на фоне отстранения от международных соревнований.
17:59
Путин: украинская армия не достигла поставленных целей ни на одном участке
Президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины не достигли поставленных целей ни на одном из участков боевых действий.
17:57
Путин: ответственность за возникновение украинского конфликта лежит на Киеве
Причиной нынешнего конфликта на Украине являются события прошлых лет, ответственность лежит на киевском режиме, заявил президент России Владимир Путин.
17:55
Экс-президент Франции Олланд: исход конфликта на Украине будет зависеть от выборов в США
Исход конфликта на Украине будет зависеть от результатов выборов в США в 2024 году, считает экс-президент Франции Франсуа Олланд.
17:49
Фелипе покинул «Торпедо» спустя два месяца после перехода
Нападающий Андре Фелипе покинул «Торпедо».
17:49
Путин: все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились
Президент России Владимир Путин заявил, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились.
17:45
США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд
Соединённые Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в $2,1 млрд.
17:45
После ЧП на ГЭС в Херсонской области не выявлено заражений опасными инфекциями
Случаи заражения особо опасными и природно-очаговыми инфекциями не выявлены в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС, сообщает региональное Министерство здравоохранения.
17:44
Путин: Россия наблюдает значительные потери у ВСУ за последние дни
За последние дни Россия наблюдает значительные потери у вооружённых сил Украины, превышающие «классический» показатель, сообщил российский президент Владимир Путин.
17:44
Глушаков заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной России
Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков заявил, что не намерен завершать карьеру в сборной России.
17:43
Путин: можно сказать, что украинское наступление началось
Президент России Владимир Путин заявил, что можно точно сказать, что украинское наступление началось.
17:37
Путин и Пашинян начали встречу в Сочи
В Сочи началась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
17:37
Кинолог Голубев назвал правила для социализации щенка
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал об основных правилах для социализации щенка.
17:37
Российскому дзюдоисту присудили золото чемпионата мира после доказанной ошибки судьи
Российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву присудили золото чемпионата мира после доказанной ошибки судьи.
17:37
Врач Хомяков рассказал о рисках употребления продуктов с плесенью
Главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков рассказал, чем опасно употребление продуктов с плесенью.
17:34
Московское отделение «Единой России» выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
Московское отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатуру Сергея Собянина на выборы мэра Москвы, которые пройдут в сентябре.
17:31
Турчак: задача ЕР — обеспечить безусловную победу Собянина на выборах мэра Москвы
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что задача партии — обеспечить безусловную победу Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.
17:28
Суд арестовал сотрудника полиции по делу о хищении метанола в Самарской области
Октябрьский районный суд Самары арестовал сотрудника полиции Ивана Гребёнкина по делу о хищении метанола в Самарской области, из которого производили суррогатный сидр.
17:28
«Реал» объявил о переходе Франа Гарсии из «Райо Вальекано»
Защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия перешёл в мадридский «Реал».
17:23
World Taekwondo начала проверку в отношении нескольких россиян из-за постов в соцсетях
Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) начала расследование в отношении нескольких россиян из-за постов в соцсетях.
17:17
В Совфеде обсудят возможность создания автомобилей для людей с ограничениями здоровья
Член комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков выразил мнение, что в России нужно производить автомобили для людей с ограниченными возможностями здоровья.
17:16
ВГА Херсонской области: ПВО на Арабатской Стрелке усилят после обстрела ВСУ
Система противовоздушной обороны (ПВО) на Арабатской Стрелке в Херсонской области будет усилена после удара украинской армии, сообщает администрация региона.
17:13
Курский губернатор Старовойт: ВСУ сбросили взрывное устройство в посёлке Тёткино
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины сбросили взрывное устройство в посёлке Тёткино.
17:08
Дзюба заявил, что с помощью интимных видео неизвестные вымогали у него деньги
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на распространение новых интимных видео с его участием.
17:08
В СВАО Москвы выставили на торги 52 машино-места
В Москве, в СВАО, на торги выставили 52 машино-места. Приём заявок на участие продлится с 30 июня по 28 июля.
17:08
Хирург Гогиберидзе: исправление носовой перегородки не всегда помогает при храпе и апноэ
Ведущий хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Отари Гогиберидзе рассказал, что операция по исправлению носовой перегородки (септопластика) не всегда помогает пациенту избавиться от храпа и апноэ.
17:07
Автоэксперт Попов допустил вероятность дефицита машин в связи с ростом числа автокредитов
Независимый автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал известие о том, что в России рост числа автокредитов в мае достиг рекордных 118 млрд рублей, банки выдали порядка 80 тыс. кредитов.
17:07
Врач Ужевко: злоупотребление лечебной минералкой может вызвать обострение болезни почек
Врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-ЮГ» Светлана Ужевко дала рекомендации не злоупотреблять минералкой. Она напомнила, что воду с высокой степенью минерализации можно пить только после консультации с врачом.
17:07
В России запустили производство инновационной системы передачи данных для нужд флота
В России наладят выпуск уникального оборудования для высокоскоростной многоканальной системы передачи данных для кораблей.
17:07
Большинство российских туристов планируют посетить Петербург и Стамбул 9—12 июня
Онлайн-сервис OneTwoTrip провёл исследование и выяснил, какие маршруты для поездок на праздничные летние выходные, с 9 по 12 июня, являются самыми востребованными у россиян.
17:04
МИД Эстонии запретил въезд в страну 58 россиянам
Министерство иностранных дел Эстонии запретило въезд в страну 58 россиянам.
17:03
ВГА Херсонской области: на обстрелянной ВСУ Арабатской Стрелке были только мирные жители
На обстрелянной армией Украины Арабатской Стрелке располагаются только мирные жители и гражданские объекты, сообщает администрация Херсонской области.
17:02
Цены на газ в Европе превысили $350
Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 18,5%, превысив $350 за тысячу кубометров.
17:01
«Русская Медиагруппа» примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
«Русская Медиагруппа» примет участие в сессиях ПМЭФ-2023 и заключит на его площадке ряд стратегических соглашений.
16:59
Болельщики «Динамо» признали Тюкавина лучшим игроком в мае и июне
Нападающий Константин Тюкавин признан лучшим игроком московского «Динамо» в мае и июне по версии болельщиков.
16:57
ТАСС: выплаты «Салавата Юлаева» по долгам перед хоккеистами составили 251 млн рублей
Государственная инспекция труда Башкирии раскрыла сумму задолженности «Салавата Юлаева» перед игроками.
16:55
Редактор Букштейн назвал плюсы от ограничения параллельного импорта вычислительной техники
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался об идее Минпромторга ограничить параллельный импорт в Россию вычислительной техники более 20 зарубежных брендов. Российские производители к инициативе присоединились.
16:54
Глава строительной компании Лазовский сообщил о росте цен на рынке стройматериалов в России
Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский сообщил о росте цен на различные группы товаров на рынке стройматериалов в России.
16:54
Набиуллина: ЦБ считает возможным обмен замороженными активами
В Банке России считают возможным обмен замороженными активами, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
16:52
В Москве проходит партийная конференция столичного отделения «Единой России»
В Москве в пятницу, 9 июня, проходит партийная конференция столичного отделения «Единой России».
16:48
Путин предложил развивать бренд «Сделано в СНГ»
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более активно наращивать промышленную кооперацию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и развивать бренд «Сделано в СНГ».
16:46
Набиуллина: массовые льготные ипотечные программы нужно постепенно сворачивать
Массовые льготные ипотечные программы необходимо постепенно сворачивать, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
16:46
Росавиация согласовала дополнительный маршрут на юг для гражданских самолётов
Росавиация вместе с другими ведомствами согласовала дополнительный маршрут на юг для самолётов в открытые аэропорты. Он будет открыт с 12 июня, а время в пути сократится в среднем на 35 минут.
16:44
Metaratings: Семак выступил против ухода Бакаева из «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил против ухода полузащитника Зелимхана Бакаева из санкт-петербургской команды.
16:40
Минздрав: двое из четырёх отравившихся сидром нижегородцев находятся в тяжёлом состоянии
Двое из четырёх отравившихся произведённым в Самарской области сидром жителей Нижегородской области находятся в тяжёлом состоянии.
16:38
ANSA: экс-премьера Италии Берлускони снова госпитализировали в Милане
Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони снова госпитализировали в клинику San Raffaele в Милане.