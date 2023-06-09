Bloomberg: Пентагон объявит о пакете вооружений для Украины на $2 млрд

Министерство обороны США готовится объявить об очередном пакете помощи Киеву, который будет направлен на поддержку потребностей Украины в области безопасности в долгосрочной перспективе, сообщает Bloomberg. Пентагон передаст Украине пусковые установки Hawk и два типа современных зенитных ракет для системы ПВО Patriot на $2 млрд.

В пятницу Министерство обороны США объявит о новом пакете вооружений для Украины на сумму $2 млрд, передаёт Bloomberg со ссылкой на пожелавших остаться анонимными представителей администрации президента Джо Байдена.

Источники сообщили, что средства, которые будут выделены в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, пойдут на покупку пусковых установок Hawk и двух типов ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Один из них — Patriot Advanced Capability Missile-3, или PAC-3, производства Lockheed Martin. Другой вид называется Guidance Enhanced Missile, или GEM-T. Эти ракеты производит Raytheon Technologies. В компании уверяют, что они «обеспечивают улучшенные возможности по поражению тактических баллистических ракет, крылатых ракет или самолётов противника в дополнение к ракете PAC-3».

Поставки в рамках программы предполагают оплату контрактов, вооружение по которым будет поставлено через несколько месяцев или даже лет для поддержки потребностей Украины в области безопасности в долгосрочной перспективе, а не для немедленного применения на поле боя.



Как отмечает новостное агентство, Пентагон объявит о выделении дополнительных средств на фоне начала, по утверждениям ряда аналитиков, контрнаступления украинской армии. Bloomberg называет средства противовоздушной обороны основным приоритетом для Украины в рамках контрнаступления, так как предполагается, что они помогут противостоять ударам крылатыми и баллистическими ракетами воздушного и наземного базирования и обеспечить прикрытие от российских самолётов.