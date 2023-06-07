Bloomberg: нельзя просто бросаться деньгами — спикер палаты представителей США выступил против ускорения финансовой помощи Украине

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не позволит ускоренно выделить дополнительное финансирование Киеву в обход введённых на прошлой неделе ограничений на расходы, пишет Bloomberg. При этом в Белом доме утверждают, что сейчас не видят немедленной необходимости в выделении дополнительных средств Украине.

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти во вторник выступил против предложения своих коллег по Республиканской партии ускорить выделение дополнительных средств для Украины и пообещал заблокировать любой законопроект, который не учитывает новые ограничения на расходы, сообщает Bloomberg.

По словам Маккарти, хотя он поддерживает военные усилия Украины, он выступает против попыток сенатора-республиканца Линдси Грэма обойти ограничения на расходы на оборону, введённые соглашением по бюджету, которое предусматривает повышение потолка госдолга США.

«Линдси хочет тратить деньги на все войны в мире», — заявил спикер, предупредив, что не допустит голосования в палате представителей по любому законопроекту, который противоречит лимиту расходов на оборону.

Маккарти не уточнил, при каких обстоятельствах палата представителей будет рассматривать вопрос о выделении чрезвычайного финансирования для Украины. Но он отметил, что любой запрос о выделении дополнительных средств для Киева будет тщательно изучен.

«Нельзя просто бросаться деньгами и говорить, что они кому-то нужны. Как насчёт денег, которые мы уже потратили? На что потрачены деньги и в чём заключается победа?» — приводит новостное агентство его слова.

Как пишет Bloomberg, хотя Маккарти дал понять, что не исключает выделения дополнительных средств Украине, его комментарии вызывают скептицизм в этом вопросе — как раз в тот момент, когда боевые действия вступают в новую критическую фазу.

Впрочем, в Белом доме утверждают, что сейчас не видят немедленной необходимости в дополнительном финансировании Украины. «Наше внимание сосредоточено на освоении финансирования, которое мы получили в этом финансовом году, и обеспечении того, чтобы Украина могла добиться успеха на поле боя. Мы не находимся на той стадии принятия решения, чтобы говорить о необходимости дополнительного финансирования», — отметил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби.

По данным Пентагона, по состоянию на 31 мая с момента начала российской спецоперации Вашингтон предоставил Киеву уже более $37,6 млрд в виде помощи в сфере безопасности.