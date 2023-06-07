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Bloomberg: нельзя просто бросаться деньгами — спикер палаты представителей США выступил против ускорения финансовой помощи Украине

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не позволит ускоренно выделить дополнительное финансирование Киеву в обход введённых на прошлой неделе ограничений на расходы, пишет Bloomberg. При этом в Белом доме утверждают, что сейчас не видят немедленной необходимости в выделении дополнительных средств Украине.
Bloomberg: нельзя просто бросаться деньгами — спикер палаты представителей США выступил против ускорения финансовой помощи Украине
АР

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти во вторник выступил против предложения своих коллег по Республиканской партии ускорить выделение дополнительных средств для Украины и пообещал заблокировать любой законопроект, который не учитывает новые ограничения на расходы, сообщает Bloomberg. 

По словам Маккарти, хотя он поддерживает военные усилия Украины, он выступает против попыток сенатора-республиканца Линдси Грэма обойти ограничения на расходы на оборону, введённые соглашением по бюджету, которое предусматривает повышение потолка госдолга США.
 
«Линдси хочет тратить деньги на все войны в мире», — заявил спикер, предупредив, что не допустит голосования в палате представителей по любому законопроекту, который противоречит лимиту расходов на оборону.
 
Маккарти не уточнил, при каких обстоятельствах палата представителей будет рассматривать вопрос о выделении чрезвычайного финансирования для Украины. Но он отметил, что любой запрос о выделении дополнительных средств для Киева будет тщательно изучен.
 
«Нельзя просто бросаться деньгами и говорить, что они кому-то нужны. Как насчёт денег, которые мы уже потратили? На что потрачены деньги и в чём заключается победа?» — приводит новостное агентство его слова.
 
Как пишет Bloomberg, хотя Маккарти дал понять, что не исключает выделения дополнительных средств Украине, его комментарии вызывают скептицизм в этом вопросе — как раз в тот момент, когда боевые действия вступают в новую критическую фазу.
 
Впрочем, в Белом доме утверждают, что сейчас не видят немедленной необходимости в дополнительном финансировании Украины. «Наше внимание сосредоточено на освоении финансирования, которое мы получили в этом финансовом году, и обеспечении того, чтобы Украина могла добиться успеха на поле боя. Мы не находимся на той стадии принятия решения, чтобы говорить о необходимости дополнительного финансирования», — отметил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби.
 
По данным Пентагона, по состоянию на 31 мая с момента начала российской спецоперации Вашингтон предоставил Киеву уже более $37,6 млрд в виде помощи в сфере безопасности.
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Bloomberg США Северная Америка
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