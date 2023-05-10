WION: дефицит бюджета США грозит крахом системы социальной безопасности

Республиканцы в американском парламенте отказываются поднимать планку максимального государственного долга и требуют от Байдена и демократов сильно урезать государственные расходы. Если же сторонам не удастся договориться, предупреждают в сюжете канала WION, то пострадают миллионы американцев, которые полагаются на социальную помощь.

В США сильно обострилась проблема бюджетного дефицита. У правительства заканчивается время на то, чтобы поднять предел задолженности, а впереди — ключевая встреча американских инвесторов. Президент Джо Байден раскритиковал республиканцев за их отказ проголосовать за повышение потолка федеральной задолженности.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы не нация тунеядцев — мы платим по счетам.

Байден добавил, что республиканцы по-прежнему придерживаются разных мнений по вопросу о потолке задолженности и ратуют за драконовское сокращение бюджета. Он сказал, что они угрожали поднять предел задолженности только в том случае, если Байден и демократы согласятся погрузиться в сокращение нового бюджета.

ДЖО БАЙДЕН: Наши республиканцы в конгрессе, сторонники «Вернём Америке былое величие», грозятся, цитата, «пустить нас в дефолт по долгам», если мы не согласимся пойти на их требования. Но это полностью не связано друг с другом. Платишь ты по долгам или нет, не имеет никакого отношения к твоему бюджету, куда ты собираешься тратить деньги, как ты собираешься получать деньги, как ты будешь урезать расходы. Это два разных вопроса.

С ключевой встречи в Белом доме начнутся переговоры, которые продлятся несколько недель. Уже в июне у США больше не останется денег на оплату счетов. Но что произойдёт, если потолок не будет поднят? Во что выльются для американской экономики эти политические разногласия?

Несколько месяцев назад американское правительство достигло максимального уровня закредитованности. С тех пор американское министерство финансов приняло чрезвычайные меры, чтобы гарантировать, что правительство сможет продолжать платить по счетам. В воскресенье лидер большинства в сенате Чак Шуммер предупредил, что дефолт скажется на миллионах американцев, которые рассчитывают на социальные пособия.

ЧАК ШУММЕР, лидер большинства в сенате: Мы сегодня хотим предупредить республиканцев в палате представителей. Речь идёт о республиканцах — сторонниках «Вернём Америке былое величие» и их непоправимом, безответственном балансировании на грани краха, попытках взять в заложники угрозами дефолта и отказе поднимать потолок задолженности. Дефолт обернётся таким большим количеством проблем для такого большого количества людей! Но сегодня мы хотим подчеркнуть одно. И это три слова: крах социальной безопасности.

Дата выхода в эфир 08 мая 2023 года.