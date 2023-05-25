DM: «исчерпала доступные ресурсы» — военный эксперт предупредил, что у Великобритании осталось мало оружия для передачи Украине

Британский стратегический аналитик Говард Уилдон предупредил, что запасы вооружения Великобритании истощены из-за оказания военной поддержки Украине, пишет Daily Mail. Уилдон призвал британское правительство, которое обещает продолжать помогать Киеву, подумать и о собственной обороноспособности.

У Великобритании осталось очень мало оружия, которое она могла бы передать Украине, из-за недостаточного финансирования вооружённых сил, сообщает Daily Mail со ссылкой на слова эксперта по вопросам обороны.

Британский стратегический аналитик Говард Уилдон признался, что обеспокоен обороноспособностью Соединённого Королевства на фоне обещаний премьер-министра Риши Сунака продолжать поддерживать Украину в её противостоянии России.

Лондон только что отправил Киеву самые мощные в своём арсенале ракеты большой дальности Storm Shadow. Неизвестно, сколько именно ракет было предано Украине, но Уилдон предполагает, что все они, вероятно, уже отслужили свой срок.

В беседе с Daily Mail эксперт похвалил британское правительство за его действия и быструю реакцию, но назвал «печальным фактом» то, что «после предоставления некоторого количества ракет Storm Shadow — вероятно, с истекшим сроком годности — Великобритания мало что ещё может предоставить».

Уилдон призывает правительство сохранять вооружение на случай конфликта, в котором участие придётся принимать британским военным. Он напомнил, что Великобритания не может позволить себе предоставить Украине истребители, так как у самой страны «недостаточно средств для своей защиты и выполнения своих международных обязательств».



Как напоминает издание, во вторник выступая на конференции по обороне в Лондоне, Сунак заявил, что Великобритания намерена поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Британский премьер предупредил президента России Владимира Путина, что любые предположения о том, что Великобритании и другим союзникам «надоест» конфликт и они перестанут оказывать Украине военную помощь, ошибочны.

«Мы возглавили работу по обеспечению их ресурсами, и мы будем неизменно поддерживать Украину. Наша поддержка не прекратится. Украина может рассчитывать на своих союзников, особенно на Великобританию, которая продолжит оказывать поддержку. Мы едины», — отметил Сунак.

Глава британского правительства также указал на то, что Лондон ведёт переговоры с союзниками о том, какие долгосрочные соглашения могут быть заключены с Киевом для обеспечения безопасности Украины.

«Британия делает великие дела, которые приносят огромную пользу миру», — заявил Сунак, опровергнув предположение, что Великобритания уступает позиции в качестве глобальной державы. Он подтвердил, что страна стремится увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП, хотя и не уточнил, когда же это произойдёт.

Впрочем, Уилдона обещания Сунака в адрес Украины заставили беспокоиться. Он назвал Великобританию «нацией, которая, когда дело доходит до обороны, уже исчерпала доступные ресурсы», пишет Daily Mail.