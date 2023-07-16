Das Erste: терминалы СПГ стоят миллиарды, но газ в Германию через них почти не поступает

В стремлении избавиться от зависимости от российского газа Германия тратит миллиарды евро на строительство терминалов СПГ, однако газ в страну через них пока практически не поступает. Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, за полгода работы трёх первых в Германии плавучих станций через них было импортировано всего 6,4% закупленного страной газа.

Терминалы СПГ обходятся Германии в миллиарды евро, но природный газ в страну через них пока практически не поступает, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

Спустя примерно полгода после запуска они обеспечивают лишь малую часть импорта газа в Германию. По данным Федерального сетевого агентства, в первом полугодии страна импортировала в общей сложности около 526 тераватт-часов газа, причём почти половину из них — из Норвегии. При этом через три СПГ-терминала в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле и Любмине было поставлено всего 33,8 ТВт-ч. Это соответствует доле в 6,4%.

Терминалы были введены в эксплуатацию около шести месяцев назад. Вильгельмсхафен сыграл здесь роль первопроходца, напоминает немецкий телеканал. В декабре здешняя плавучая установка первой поставила СПГ в Германию. Данные Министерства экономики и технологий и Федерального сетевого агентства также свидетельствуют о том, что через Вильгельмсхафен до сих пор поступало больше всего сжиженного природного газа.

С начала января по конец июня через Вильгельмсхафен было импортировано около 21,8 ТВт-ч газа. Через Брунсбюттель в страну доставлено 5,2 ТВт-ч. По данным частного оператора Deutsche Regas, через терминал в Любмине было поставлено чуть менее 7 ТВт-ч. По информации Немецкой ассоциации энергетической и водной промышленности, Германия получает большую часть СПГ из США.

На этот год правительство Германии обещало, что импорт СПГ достигнет объёма в 13,5 млрд кубометров газа. Это соответствует более чем 130 ТВт-ч, что примерно в четыре раза превышает объём сжиженного газа, фактически импортированного в первом полугодии. Ожидается, что к 2027 году мощности по импорту вырастут ещё примерно до 54 млрд кубометров, сообщает Das Erste.

Поэтому строительство новых СПГ-терминалов уже ведётся. В частности, со следующей зимы газ будет поставляться в Штаде в Нижней Саксонии. Совсем недавно в закон в качестве возможного места размещения терминала был включён Мукран на острове Рюген — несмотря на возражения жителей, экологических ассоциаций, туристической отрасли и правительства земли Мекленбург — Передняя Померания.

Как утверждает немецкий телеканал, новая инфраструктура СПГ является прямым ответом на военную спецоперацию России на Украине. Правительство Германии хочет преодолеть одностороннюю зависимость с помощью сжиженного природного газа. На это тратятся большие деньги — правительство в Берлине уже выделило €9,8 млрд до 2038 года.

Однако Министерство экономики ожидает ещё более высоких расходов уже сейчас. Критики опасаются, что будут созданы избыточные запасы ископаемых энергоносителей, превышающие те, которые потребуются для замещения прежнего импорта газа из России, заключает немецкий телеканал Das Erste.