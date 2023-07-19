Австрийский экономист: антироссийская санкционная политика Запада провалилась

Западные санкции против России не дали нужного эффекта, заявил в интервью N-TV старший экономист и эксперт по России Венского института международных экономических исследований Василий Астров. По его словам, в США и ЕС недооценили способность российской экономики приспосабливаться, а также переоценили готовность других стран мира присоединиться к штрафным мерам. Напротив, попытки Запада оказывать на Россию экономическое давление привели к массе положительных изменений в стране, рассказал специалист.

Российская экономика проявила удивительную устойчивость к западным санкциям, заявил в интервью N-TV старший экономист и эксперт по России Венского института международных экономических исследований Василий Астров. После лёгкой рецессии в прошлом году она восстановилась и необычайно быстро приспособилась к штрафным мерам. Особенно те её сферы, которые косвенно или напрямую связаны с боевыми действиями.

«Полным ходом идёт не только производство оружия, — рассказал специалист. — Выгоду из ситуации смогли извлечь текстильная промышленность, а также пищевое производство. К тому же санкции привели к эффекту замещения. Товары, которые больше нельзя было импортировать с Запада, заменили не только поставками из Китая и других стран, но и частично отечественной продукцией. К примеру, бум переживает внутренний туризм. Так как выехать в Европу практически невозможно».

Впрочем, проблемы у России возникли с продажей нефти и газа. Вместо Европы Москва стала экспортировать своё чёрное золото в Азию, но по более низкой цене. С голубым топливом ещё сложнее, ведь для его транспортировки в основном использовались трубопроводы. В целом Россия потеряла где-то треть своих доходов от экспорта.

С ввозом товаров дела обстоят иначе, объясняет Астров. Некоторая западная продукция продолжает поступать в страну благодаря так называемому параллельному импорту, но по гораздо большей цене. Некоторые товары удалось заменить альтернативными, например из Китая. «Это, к примеру, можно наблюдать по машинам, — объяснил эксперт. — Гораздо серьёзнее санкции отразились на импорте продукции промышленно-технического назначения. Высокотехнологичные западные компоненты, например для телекоммуникационного оборудования, не получится заменить китайской продукцией. А в случае импорта через третью страну большой газовой турбины для электростанции вряд ли удастся скрыть, что она предназначена для России».

По словам экономиста, сильнее всего от штрафных мер Запада пострадал средний класс, ведь до начала боевых действий его представители отдыхали в Европе и покупали иностранные товары. А вот менее обеспеченные слои населения, наоборот, оказались в выигрыше. Реальные доходы граждан, то есть доходы после вычета инфляции, существенно выросли. Боевые действия и санкции привели к большой нехватке рабочей силы, что вынуждает предприятия повышать довольствие своих сотрудников. К тому же экономически слабые регионы извлекают выгоду из того, что многие мужчины ушли служить в армию, ведь по сравнению с местными зарплатами там платят хорошие деньги. «Всё это привело к тому, что после краткосрочного снижения в начале боевых действий уровень личного потребления в России быстро восстановился», — объясняет эксперт.

По мнению Астрова, в своей санкционной стратегии Запад допустил несколько ошибок. Во-первых, он неправильно полагал, что к ним присоединится большинство стран в мире. То, что Китай их не поддержит, было понятно, но от Индии, Бразилии и других развивающих стран ожидали большего сотрудничества. К тому же Турция, страна — член НАТО, не только не присоединялась к штрафным мерам, а даже увеличила торговлю с Россией. Также Запад недооценил способность российской экономики приспосабливаться, а ведь она гораздо больше и более развита, чем в Иране, Венесуэле и Северной Корее.

«Поэтому у российской экономики больше внутренних источников роста и возможностей для диверсификации, — пояснил эксперт. — Российскую экономику нельзя сравнивать с советской. Россия — это настоящая рыночная экономика. Дух предпринимательства — главным образом в компаниях малого и среднего бизнеса — позволил относительно быстро найти альтернативу тем цепочкам поставок, которые оказались под санкциями. К тому же российское государство уже с 2014 года готовилось к возможным штрафным мерам. Оно, к примеру, накапливало валютные и финансовые резервы, а также сокращало задолженность».

«В целом санкции провалились, — констатирует Астров. — Единственное, что действительно навредило России, — это европейское эмбарго на импорт нефти. В долгосрочной перспективе ограничение поставок определённой высокотехнологичной продукции промышленно-технического назначения может привести к технологическому отставанию России. Но этого совершенно недостаточно для того, чтобы Путин пошёл на уступки».