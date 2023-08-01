Bloomberg: рождаемость в Польше упала до самого низкого уровня с эпохи Второй мировой войны

Несмотря на все усилия правительства, направленные на борьбу с демографическим кризисом, уровень рождаемости в Польше упал до самой низкой отметки со времён Второй мировой войны, пишет Bloomberg, а доля молодёжи продолжает сокращаться. И хотя приток мигрантов, включая около 1,5 млн украинских беженцев, помогает частично заполнить рабочие места, Польше нужно будет принять дополнительно ещё около 2,75 млн мигрантов трудоспособного возраста, чтобы сохранить стабильное соотношение пенсионеров и рабочей силы к 2032 году.

Статистика свидетельствует, что рождаемость в Польше продолжает сокращаться, устанавливая новые антирекорды. Это приводит и к сокращению доли молодёжи и трудоспособного населения, несмотря на приток мигрантов. Негативная тенденция продлевает период спада в шестой по величине экономике Европейского Союза, который продолжается с 2018 года, сообщает Bloomberg.



По данным Национального статистического управления Польши, к концу июня показатель рождаемости в стране упал ниже отметки 300 тыс. и составил 290975 — что является самым низким уровнем со времён Второй мировой войны, подчёркивается в статье. Это почти на 9% меньше, чем в предыдущем году.



Такая негативная тенденция в Польше была зафиксирована несмотря на все усилия правительства, направленные на борьбу с демографическим кризисом и старением населения. В результате проблемы демографии и миграфии становятся центральными в ходе предвыборных кампаний, учитывая предстоящие парламентские выборы этой осенью, отмечается в статье.



И хотя правительство обещает увеличить ежемесячные выплаты семьям с детьми, это в действительности мало влияет на демографический сдвиг, пишет Bloomberg. Общее старение населения требует постоянного увеличения пенсионных расходов, при этом усугубляются проблемы с нехваткой рабочей силы.



Постоянно растущая доля прибывающих в Польшу иностранцев, включая около 1,5 млн украинских беженцев, частично помогает заполнять эти пробелы. Однако вопросы миграции по-прежнему являются предметом политических споров, отмечается в статье.



В 2015-2016 годах Варшава отказывалась принимать просителей убежища, когда Европа столкнулась с наплывом беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. И хотя сейчас Польшу хвалят за то, что она принимает множество прибывших с Украины, проблема соблюдения квот на предоставление убежища остаётся открытой.



Если текущие демографические тенденции сохранятся, то Варшаве нужно будет принять дополнительно ещё около 2,75 млн мигрантов трудоспособного возраста, чтобы можно было сохранить стабильное соотношение пенсионеров и рабочей силы к 2032 году. Такие данные содержатся в прогнозе Управления социального обеспечения Польши, поясняет Bloomberg.