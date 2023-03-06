Rzeczpospolita: демографический кризис в Польше можно смягчить, но избежать его уже не получится

За десятилетие численность поляков сократилась почти на 2 млн человек, поэтому демографического кризиса Польше уже не избежать, уверен глава Института государственных финансов Славомир Дудек. Изданию Rzeczpospolita он рассказал, какие меры следует принять для того, чтобы несколько изменить траекторию этого «опасного метеорита», который, однако, всё равно ударит по Польше.

Старение польского общества может полностью разрушить государственную казну, что, в свою очередь, приведёт к бесконечному росту государственного долга. «Мы уже находимся в демографическом кризисе: за десятилетие число поляков сократилось почти на 2 миллиона. Можно немного изменить траекторию этого аварийного метеорита, но он обязательно попадёт в нас», — такими словами глава Института общественных финансов Славомир Дудек прокомментировал последние анализы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 2023 года в отношении польской экономики.

ОЭСР предупреждает, что стареющее общество оказывает огромное давление на общественные финансы, в результате чего государственный долг Польши к 2050 году может вырасти до 140% ВВП. В настоящий момент он составляет около 55% ВВП. Безусловно, более точные показатели будут зависеть от того, какие шаги предпримет польское государство, но расходы на пенсионное обеспечение, уход, здравоохранение и образование пожилых людей, а также проблема «пенсионной нищеты» уже становятся вызовом для польских властей. Значение будет иметь и то, станет ли Польша ограничивать свои расходы на обороноспособность.Также для смягчения нагрузки польским властям придётся принять во внимание увеличение налогов, пенсионного возраста, цифроцизации экономики, пишет Rzeczpospolita.

«... Всё зависит от того, какие действия мы предпримем. Самое главное — начать обсуждать это сейчас. И это выходит за рамки политических разногласий, потому что демографический кризис в перспективе двух-трёх десятилетий — главный вызов как для государственных финансов, так и для экономики», — подчёркивает экономист Лукаш Козловский. Он напоминает, что, согласно оценкам рабочей группы по проблемам старения при Еврокомиссии, уже к 2055 году количество работающих, то есть платящих налоги и осуществляющих взносы граждан, сравняется с количеством людей старше 65 лет.

«В краткосрочной перспективе проще всего повысить активность общества в целом, особенно людей в возрасте старше 50 лет, за счёт популяризации гибких форм работы, удалённой работы, неполного рабочего дня, снижения барьеров для трудоустройства тех граждан, кто ухаживает за детьми и другими подопечными», — перечисляет другой экономист Камиль Соболевский. «Нам в срочном порядке нужна продуманная миграционная политика, стимулирующая мигрантов к социальной интеграции, что в среднесрочной перспективе может увеличить ресурсы рынка труда», — добавляет эксперт. По его мнению, усилия по повышению показателей рождаемости также необходимо предпринимать, но их результаты будут заметны лишь в долгосрочной перспективе — самое раннее через два десятилетия.

В свою очерердь, Антони Колек из Пенсионного института уверен, что в принципе во всех областях, нацеленных на демографическую политику, сложно рассчитывать на быстрые успехи. «Но действовать надо, комплексно, по многим направлениям», — подчёркивает он. По его мнению, польской молодёжи для повышения рождаемости сегодня недостаточно денежного пособия в размере 500 злотых — ей нужны ощутимые перспективы увеличения количества доступного жилья, хорошо оплачиваемой работы. Более того, беременные женщины должны себя чувствовать защищёнными, резюмирует Rzeczpospolita.