NTD: Китаю грозит взрыв демографической бомбы замедленного действия

Эксперты предупреждают, что в Китае вот-вот взорвётся демографическая бомба замедленного действия. Как передаёт NTD, население страны в прошлом году впервые за 60 лет сократилось. Пожилых становится всё больше, а молодёжь не хочет заводить много детей.

Фермер на пенсии Ван Фэнцинь в последние месяцы не ходила в больницу, чтобы лечить диабет, несмотря на усиливающиеся боли в животе.

70-летняя жительница китайской провинции Хэйлунцзян говорит, что они с мужем откладывают большую часть пенсии для семей своих двух взрослых сыновей, которые еле сводят концы с концами.

Именно поэтому оба её сына решили, что не будут рожать второго ребёнка.

ВАН ФЭНЦИНЬ, жительница деревни: У нас есть внуки, и мы должны сделать так, чтобы они не нуждались в еде. Мы не можем ходить по помойкам. Из-за этого дети не решаются заводить второго ребёнка. Как только ребёнок идёт в школу, расходы взлетают до небес.

Эксперты предупреждают, что в Китае вот-вот взорвётся демографическая бомба замедленного действия. Население страны в прошлом году впервые за 60 лет сократилось. Пожилых становится всё больше, а молодёжь не хочет заводить много детей.

Раньше провинция Хэйлунцзян считалась промышленным центром Китая. Однако теперь фабрики переносят на юг. Туда же уезжает большая часть населения трудоспособного возраста.

ЧЖАН ФЭНБИН, житель Харбина: Все технические специалисты уехали работать в южные города, где им больше платят. Раньше в Хэйлунцзяне было много больших фабрик. Но теперь их сносят.

Сокращение рабочей силы привело к снижению отчислений в пенсионный бюджет местных органов власти.

САННИ ВАН, жительница деревни: В этом месяце на картах социального здравоохранения меньше денег. Мы очень расстроены. Прежде чем сокращать выплату, власти должны были спросить нашего мнения.

В Хэйлунцзяне сегодня наблюдается самый большой пенсионный дефицит, а также самый низкий уровень рождаемости.

Например, этот молодой человек утверждает, что у него никогда не будет детей. Разве что он станет миллионером.

МА ХАЙЯН, житель Харбина: На северо-востоке Китая есть такой тренд, когда родители обеспечивают своих детей. Если я женюсь и у меня родится ребёнок, я буду тратить 50 процентов энергии на него. Мои родители тратили 80 процентов. То же касается денег.

Эксперты считают, что уже к 2035 году государственный пенсионный фонд страны исчерпает деньги и что ему нужны реформы.

Дата выхода в эфир 03 марта 2023 года.