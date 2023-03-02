CNN: в 2022 году Япония обновила антирекорд рождаемости

В прошлом году рождаемость в Японии впервые упала ниже отметки в 800 тыс. младенцев, пишет CNN со ссылкой на данные японского Минздрава. Для борьбы с демографическим кризисом правительство создаст новое ведомство и вдвое увеличит траты на программы поддержки, однако для решения такой комплексной проблемы потребуются не только субсидии, но и коренные изменения в экономике и общественной жизни страны.

В прошлом году рождаемость в Японии упала до нового минимума, сообщает CNN. Такая тенденция сохраняется уже 10 лет, в то время как властям страны, несмотря на значительные усилия, не удаётся её преломить.

Как рассказывает издание, во вторник Минздрав Японии опубликовал статистические данные, согласно которым в 2022 году рождаемость впервые упала ниже отметки в 800 тыс. новорождённых и составила 799 728 человек. За 40 лет это показатель сократился почти вдвое: так, в 1982 году в стране появилось на свет свыше 1,5 млн младенцев.

Кроме того, Министерство отчиталось о рекордной для послевоенного времени смертности в прошлом году, когда умерло более 1,58 млн человек. В статье отмечается, что уже более 10 лет в Японии число смертей опережает рождаемость, и это становится всё более насущной проблемой для лидеров третьей экономики мира. Теперь им приходится считаться с разросшимся слоем пожилых людей, в то время как доля активного населения, за счёт которой выплачиваются пенсии и обеспечивается лечение, продолжает сокращаться.

После экономического бума 1980-х годов население Японии неуклонно сокращается. Согласно свежим правительственным данным, в 2021 году в стране проживало 125,5 млн человек. Текущий коэффициент рождаемости составляет 1,3 — это значительно ниже 2,1, необходимого для воспроизводства населения в отсутствие миграции.

В то же время средняя продолжительность жизни в Японии одна из самых высоких в мире. По данным правительства, в 2020 году насчитывалось почти 6% японцев старше 100 лет. Такая тревожная тенденция заставила премьер-министра Фумио Кисиду в январе предупредить о том, что правительство страны «в шаге от того, что не сможет больше выполнять социальные программы». По его словам, власти видят в воспитании детей важнейшую задачу. Кисида добавил, что Япония «просто больше не может ждать» решения проблемы с низкой рождаемостью. В апреле в правительстве появится новое ведомство, которое займётся этим вопросом, при этом премьер-министр хочет вдвое увеличить траты на программы поддержки семей с детьми.

Однако только деньги не решат эту комплексную проблему, которой способствовало множество факторов. Американский сайт объясняет, что высокая стоимость жизни в Японии, ограниченность места и нехватка дошкольных учреждений в городах осложняют воспитание детей, поэтому меньше пар их заводят. К тому же жители городов часто живут далеко от родственников, которые могли бы помочь. Согласно исследованию финансовой компании Jefferies, в 2022 году Япония оказалась на одной из первых строчек в списке стран, где дороже всего воспитывать детей. При этом с начала 1990-х японская экономика переживает стагнацию, что означает разочаровывающее низкие зарплаты и мало возможностей для продвижения по карьерной лестнице. По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния за 2021 год, среднегодовой реальный доход домохозяйств снизился с 6,59 млн йен ($50 600) в 1995 году до 5,64 млн йен ($43 300) в 2020 году. В последние годы также изменилось отношение к браку и созданию семьи: многие пары откладывали оба события из-за пандемии, а молодые люди всё более пессимистично смотрят в будущее, пишет CNN.