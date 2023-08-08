CNBC: «результат не гарантирован» — эксперты усомнились в успехе украинского контрнаступления

После первоначальных надежд на перелом в ходе конфликта на Украине с началом контрнаступления Киева западным экспертам стало ясно, что успех ВСУ не гарантирован, пишет CNBC. Специалисты считают маловероятным прорыв ВСУ в этом году, но отмечают, что Украине важно продемонстрировать хотя бы некоторые успехи, чтобы сохранить западную поддержку войны в следующем году и дальше. В противном случае Киеву придётся искать другие способы закончить противостояние с Москвой кроме военного, отмечается в статье.

«Долгожданное» контрнаступление, начатое Киевом этим летом, ознаменовало собой новую стадию конфликта между Россией и Украиной и породило на Западе надежды, что Украина вернёт себе преимущество, пишет CNBC. Вместо этого ВСУ пришлось иметь дело с обширными российскими оборонительными укреплениями, которые были установлены зимой, пока Украина ждала тяжёлого вооружения от союзников, отмечает издание.

«Стало ясно, что контрнаступление не даст быстрых результатов и что успех — как бы ни измерялся он с точки зрения возвращения оккупированной Россией территории — не гарантирован», — констатирует автор статьи.

По мнению военных экспертов, это означает, что конфликт, вероятно, затянется и будет оказывать огромное давление как на Украину, вынужденную воевать ещё несколько лет, так и на её партнёров, которым придётся выделять в помощь Киеву дополнительные миллиарды долларов.

Бывший командующий Объединёнными силами Великобритании Ричард Берронс отмечает, что Киеву придётся продемонстрировать способность добиваться результатов, однако все понимают, что о выдворении российских войск с территории Украины в 2023 году речь не идёт. По его словам, сегодня ни одна из сторон конфликта не готова к компромиссу, поэтому противостояние, вероятно, затянется на 2024-й и 2025 год.

Как напоминает издание, с момента начала украинского контрнаступления в июне киевскими войсками было отбито лишь несколько деревень. Несмотря на заявления Минобороны Украины о продвижении, ВСУ сталкиваются с огромной проблемой, пытаясь прорвать российскую оборону в попытке продвинуться на юг.

Научный сотрудник по сухопутным войнам лондонского аналитического центра по обороне и безопасности RUSI Ник Рейнольдс не удивлён тем, что контрнаступление Киева оказывается трудным. «В первые месяцы этого года российским вооружённым силам была предоставлена хорошая возможность основательно окопаться, и, если посмотреть на масштабы обороны, которую они построили, преодолеть её для украинцев в любом случае было непростой задачей, особенно учитывая картину с украинскими военно-воздушными силами, которые не в состоянии действовать над российскими линиями заграждения», — объясняет специалист.

Одна из главных целей Украины — перерезать российский «сухопутный коридор», который тянется из России через часть юга Украины в Крым, однако в этом районе российские укрепления являются одними из самых мощных, пишет CNBC. По словам Берронса, российская стратегия заключается в том, чтобы удерживать присоединённые территории, рассчитывая на истощение воли украинцев к борьбе, а также на снижение энтузиазма Запада по поводу «оплаты счетов».

Эксперты по обороне считают маловероятным, что в контрнаступлении в этом году ожидаются прорывы, но отмечают, что для Украины крайне важно иметь возможность продемонстрировать хотя бы некоторые успехи, чтобы сохранить западную поддержку войны до 2024 года — и, возможно, после него.

«Я думаю, опасность для украинцев заключается в том, что они действительно могут оказаться в тупике, отвоевав очень, очень небольшую территорию, притом что большая часть техники, поставляемой Западом, будет списана, а украинцы понесут очень значительные потери», — прогнозирует бывший высокопоставленный представитель НАТО Джейми Ши. Как отмечает издание, такой сценарий может придать смелости критикам войны, усилить общественное недовольство продолжающимся финансированием Украины и создать проблему с точки зрения производства оружия и поставок для Запада.

Между тем, любая перспектива мирных переговоров между Россией и Украиной выглядит призрачной, несмотря на усилия усадить обе стороны за стол переговоров. По словам Бэрронса, в какой-то момент Украине придётся решать, является ли военное решение конфликта возможным или ей придётся искать другой выход, не признавая поражения. Один из способов сделать это — заключить перемирие: временное соглашение о прекращении военных действий, которое не завершает войну окончательно. В качестве примера такого разрешения кризиса эксперт приводит конфликт Греции и Турции из-за Кипра, а также войну Северной и Южной Кореи.