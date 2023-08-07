Макгрегор: США проиграют, если пойдут лоб в лоб с Россией

Западные СМИ намеренно лгут по целому ряду вопросов, утверждает полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Удивительно, но американцев это не беспокоит. Как и то, что происходит на Украине. Это очень опасно. До сих пор русские демонстрировали потрясающую сдержанность, понимая все риски. Однако НАТО и США ведут себя недальновидно, отказываясь от переговоров с Россией. Ведь если Запад пойдёт с ней лоб в лоб — то обязательно проиграет, заявил полковник в интервью, опубликованном на YouTube-канале Douglas MacGregor Straight Calls.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник США в в отставке: Мейнстримовые СМИ намеренно лгут, причём не только об этом, но и по целому ряду вопросов. Сегодня нет правды, есть просто повествование. И если вы не подхватываете повествование и не рекламируете его дальше, то вы — враг, вы — агент Путина.

А ещё вы воплощаете в себе любое зло, которое ненавидят левые, доминирующие сейчас в Вашингтоне и контролирующие всё болото. Здесь нет простого решения. Очень странно, но американцы вообще-то не обращают особого внимания на то, что происходит на Украине. Обращает внимание лишь небольшая часть электората.

И это плохо. Потому что когда вы не обращаете внимания на подобные вещи, они подкрадываются незаметно. Очень мало американцев знают о том, что творится, или вообще когда-либо этим интересовались. Что если они проснутся через неделю-другую и узнают, что НАТО участвовало в битве с Россией?

А ведь это бы всё изменило. Русские продемонстрировали потрясающую сдержанность. Они сдерживались намеренно. Одна из причин для этого в том, что они надеялись, что мы вернёмся к переговорам. А вторая — потому что они не хотят войны с Соединёнными Штатами или НАТО. Они рациональны.

А вот мы как раз не рациональны. Именно мы, похоже, не можем понять, что это очень опасная перспектива. Они это понимают. Потому что они знают, что это может быстро перейти на ядерный уровень. Почему? Если у вас нет военной мощи на земле — я говорю о высококлассной обычной военной мощи для борьбы с противником, — а у нас её нет, то какие есть риски?

Есть риск эскалации до ядерного уровня, особенно если вы проигрываете. А мы бы проиграли, если бы пошли лоб в лоб с русскими обычным путём. Никто этого не хочет. Русские этого не хотят. Они просто хотят покончить с этим путём переговоров, а мы на это не идём.

А это означает, что у них не остаётся выбора, кроме как что? Идти на запад. Им придётся дойти до Днепра, возможно, перейти эту реку и в итоге дойти до польской границы. У них никогда не было такого намерения. Это не их цель, не их предпочтение.

Но если вы не говорите с этими людьми, чините им препятствия и продолжаете верить, что вы выше их, что вы можете делать всё лучше, что вы можете выиграть войну — в случае с США в 8 тысячах или 7 тысячах миль от дома с крошечной частью необходимых войск. Что ж удачи с таким подходом. Но я не думаю, что он сработает. Он доставит нам массу неприятностей.

Дата выхода в эфир 06 августа 2023 года.