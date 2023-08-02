Douglas Macgregor Straight Calls Оригинал

Макгрегор: накопившиеся проблемы с оборонкой не позволят США выдержать противостояния с Россией

Материал представлен в переводе ИноТВ
Решение Вашингтона передать ВПК в руки пяти крупных компаний, которые заботятся лишь о своей прибыли, серьёзно подорвало военный потенциал Америки, пооэтому теперь она не сможет выдержать прямой конфронтации с Москвой. Впрочем, несмотря на всю коррумпированность и лицемерие администрации Байдена, у неё пока хватает ума избегать подобного сценария, заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Вы упомянули аспект приемлемости с точки зрения затрат, говоря о поддержке Россией сербов. И похоже, что теперь подобный вопрос встаёт перед западными военными, особенно американскими.

Мы только что видели, как они отправили украинцам кассетные боеприпасы. Когда Джен Псаки была пресс-секретарём (Белого дома. — ИноТВ), их использование считалось военным преступлением. Но, судя по всему, теперь при Клоун (Карин. — ИноТВ) Жан-Пьер уже не считается. Почему произошёл этот неожиданный разворот на 180 градусов?
 
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Думаю, совершенно очевидно, что у нас заканчиваются обычные артиллерийские боеприпасы. Более того, я бы сказал, что у нас заканчиваются многие вещи. И что более важно, мы заново открываем для себя то, о чём многие предупреждали в 90-х после (войны в Заливе. — ИноТВ) 1991 года. А именно то, что наш военно-промышленный комплекс не имеет резервного потенциала.
 
Другими словами, мы не можем обратиться ни к одной из пяти крупнейших оборонных фирм и сказать им: «Я хочу, чтобы у меня была возможность производить каждый месяц одну, две или десять тысяч «икс», что бы под этим ни подразумевалось — от ботинок до ракет».
 
А высокоточные боеприпасы и ракеты требуют очень тщательного конструирования. Речь не о конвейерном производстве времён Второй мировой. Вокруг стола бегает множество людей, устанавливающих микросхемы, части и детали высокоточных механизмов, из которых состоят ракеты. Это занимает время.
 
И у нас нет большого количества — как их правильно назвать — субподрядчиков, которые у нас были в прошлом. Раньше у нас было множество фирм, которые специализировались в определённых областях. Мы уничтожили их в 90-х, сосредоточив всё под огромной властью и контролем всего пяти оборонных предприятий.
 
Неудивительно, что все они переориентировались на получение огромной прибыли. Они хотят заработать кучу денег. То есть они не занимаются поддержанием потенциала, который может оказаться полезным в кризисной ситуации. Другими словами, они  сокращают издержки до минимума, чтобы максимизировать доход.
 
Внезапно мы столкнулись с совсем другим противником. И мне не особо хочется называть русских врагами, потому что я их таковыми не считаю. Россия — не Советский Союз. Какими бы ни были её ошибки, изъяны или проблемы, она не является империей зла и не стремится навязывать свой взгляд на мир где-либо ещё. 
 
И я очень устаю от этого (подобного отношения к России. — ИноТВ), поскольку мы живём в большом стеклянном доме. И нашу жизнь вряд ли можно назвать идеальной или утопической. Я не говорю, что Америка или Канада плохие страны. Дело не в этом. Я хочу сказать, что мы слишком долго были лицемерами, и это относится к истории с кассетными боеприпасами.
 
Дело не только в том, что закончились боеприпасы, поэтому мы отправим им (ВСУ. — ИноТВ) всё, что у нас есть. Просто каждый раз, когда мы занимали позицию, которую мы считали моральной, мы отказывались от неё. Мы провели несколько красных линий, при пересечении которых мы отходим и проводим ещё одну. Всё это — проявление лицемерия.
 
И я думаю, что этот лицемерный подход будет разоблачён в ближайшие месяцы, потому что русские не играют в эти игры. Они участвуют в этом (украинском конфликте. — ИноТВ), чтобы победить. Для них это вопрос жизнь и смерти. Мы в США относимся к происходящему чуть ли не как к хобби.
 
Послушайте, американские солдаты не собираются войти на Украину. И каждый раз, когда этот вопрос поднимается для обсуждения, мы слышим, как мистер Байден говорит: «О нет, этого не произойдёт!» Те из нас, кто застал 1960-е годы, помнят, как Линдон Джонсон обещал всем в 1965 году: «Я не буду посылать американских мальчиков воевать в страну под названием Вьетнам, когда воевать должны вьетнамские мальчики». И что случилось потом? Рузвельт сказал: «Я не стану посылать американских мальчиков в Европу умирать в новой европейской войне». И что произошло потом?
 
Так что мы относимся (к заявлениям Байдена. — ИноТВ) с подозрением. Но я думаю, каким бы серьёзным заблуждающимся и коррумпированным ни было нынешнее правительство, ему всё ещё хватает ума, чтобы понять, что втягивание нас в прямую конфронтацию с Россией путь к тотальному уничтожению. Американский народ никогда её (конфронтацию. — ИноТВ) не поддержит, и мы не сможем её выдержать.
 
Дата публикации 31 июля 2023 года.
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Douglas Macgregor Straight Calls США Северная Америка
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