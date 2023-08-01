Hill: Грэм предупредил Россию, что любой ядерный удар по Украине станет атакой на НАТО

Любое использование ядерного оружия против Украины будет нападением на НАТО, учитывая близость её географического расположения — даже несмотря на то, что она ещё не стала членом Североатлантического альянса, уверен сенатор Линдси Грэм. Политик предупредил об этом Россию в ответ на недавнее заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что в случае угрозы отторжения части российских территорий Москва может задействовать ядерный арсенал, пишет The Hill.

Сенатор Линдси Грэм предупредил Россию, что любой ядерный удар по Украине будет расцениваться как атака против НАТО, даже несмотря на то, что эта страна ещё не является членом Североатлантического альянса. Такое заявление этот влиятельный представитель республиканцев в сенате сделал в понедельник, сообщает The Hill.



Заявление Грэма последовало в ответ на слова бывшего президента Россия Дмитрия Медведева, который выразил мнение, что России придётся применить ядерное оружие в том случае, если украинские силы будут угрожать российским территориям, поясняется в статье. В настоящее время Медведев занимает пост заместителем председателя Совета безопасности РФ, который возглавляет президент России Владимир Путин.



«Моим русским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине: вы должны понимать, что это будет нападением на НАТО, учитывая близость Украины к территории НАТО», — написал Грэм на своей странице в Twitter. Он также призвал российское руководство признать, что спецоперация не сработала, и вывести силы с территории Украины.



Кроме того, Грэм поделился ссылкой на публикацию, где приводятся недавние заявления Медведева. Запред Совбеза РФ ранее предупредил, что если бы контрнаступление украинских сил при поддержке НАТО привело к отторжению части российской земли, то в ответ Москве пришлось бы пойти на использование ядерного оружия в рамках российской ядерной доктрины.



Эта доктрина позволяет применять ядерный ответ, если территории России угрожает нападение с применением обычных вооружений, поясняется в статье. Ранее президент Путин также заявлял, что Россия разместила часть своего арсенала ядерного оружия малой дальности на территории Белоруссии, то есть на более близком расстоянии от Украины.



В свою очередь, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь в июне представили проект резолюции, в которой говорится, что любое применение тактического ядерного оружия Россией, Белоруссией или другими их союзниками, которое приведёт к распространению радиоактивно загрязняющих веществ на территорию НАТО, должно рассматриваться как непосредственное нападение на альянс.



«Эта резолюция должна адресовать сообщение Владимиру Путину и его военным о том, что они будут уничтожены, если применят тактическое ядерное оружие или если уничтожат атомную электростанцию, создав угрозу для расположенных кругом стран НАТО», — заявил в этой связи Блюменталь.



Резолюция также призывает администрацию Байдена провести консультации с европейскими партнёрами и союзниками по НАТО, чтобы разработать «комплексный ответ», способный свести к минимуму угрозу для гражданского населения в случае любых ядерных атак на территории Украины или вблизи европейских границ, отмечает The Hill.