Макгрегор: «НАТО мертво» — всё больше европейских стран осознают поражение и занимают антиамериканскую позицию

По словам полковника США в отставке Дугласа Макгрегора, «НАТО мертво», а Европа постепенно начинает прозревать. В интервью Judging Freedom он заявил, что НАТО на сегодняшний день — это всего несколько государств, которые ещё оказывают поддержку Украине и выступают на стороне США. Однако он уверен, что с течением времени всё больше людей начнут принимать антиамериканскую позицию.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Я стал замечать это в The New York Times и The Telegraph. Там обсуждается, что украинцы не очень-то преуспевают. Мы оказываем им огромную поддержку, а они, похоже, просто не способны этого сделать (осуществить контрнаступление. — ИноТВ). Кажется, что кто-то в задней части западного крыла Белого дома говорит: «Слушайте, нам надо выбираться из этого». А единственный способ выбраться — это сказать: «Ну, вы знаете, мы сделали всё, что могли, у украинцев просто не получилось, это не наша вина». Вот к чему мы сейчас движемся, на мой взгляд.

Ну, мы с вами уже больше года говорим о том, что администрации Байдена некуда отступать. Может быть, сейчас они начинают об этом думать, как бы это неприятно для них ни было, чтобы признать реальное положение дел.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Это похоже на конец Вьетнама. И я думаю, нечто подобное планируется и в случае Украины. Но вот в чём проблема: НАТО мертво. Это коматозный пациент, и единственное, что может сделать Белый дом, — это постричь и побрить тяжелобольного.

Что мы узнали из всех этих действий? НАТО — это вовсе не НАТО. Это лишь несколько государств из скольких, тридцати двух? Так зачем все вступают в НАТО? Что ж, они вступают по многим причинам. Одна из них — они хотят, чтобы их защищали, а сами они не хотят вкладывать много денег в это дело, это мы знаем. Во-вторых, это ещё один канал связи с Вашингтоном. А люди хотят получать хорошие предложения по инвестициям и вооружениям. И для того, чтобы их получить, можно использовать свои связи с НАТО.

Но само НАТО разваливается, потому что у нас ничего не получается. Мы вложили все силы в Украину и постоянно настаивали на том, что победа не только неизбежна, но и абсолютно необходима, потому что Россия и Путин — это само воплощение зла. Как вообще можно заключить мир с Путиным и Россией? Но всё это уходит в прошлое. И европейцы это понимают. Нам предстоит ещё долгий путь. Но если вы посмотрите на данные опросов, например из Германии, то немцы настроены решительно против этой войны. И я думаю, что к концу года немцы примут принципиально, полностью, абсолютно антиамериканскую позицию. И это, как ни трагично, реальный результат всей этой затеи.

Если вы будете делать то, что говорят американцы, то вот что с вами произойдёт: ваша экономика разрушена, уровень жизни падает, вы ввязываетесь в войну, которую вам не нужно вести, против страны, которая на самом деле не является вашим врагом, — и это ужасный итог. Но я думаю, что с течением времени мы увидим, как всё больше и больше людей приходят к этому пониманию.

Дата выхода в эфир 05 августа 2023 года.