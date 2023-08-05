Newsweek: всё больше американцев выступают против вступления Украины в НАТО

Энтузиазм американских избирателей по поводу членства Украины в НАТО снизился. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведённых исследовательской компанией Redfield & Wilton Strategies для Newsweek. В июле доля поддерживающих вступление Украины в НАТО упала до 47% по сравнению с 55% в апреле. При этом всего 23% опрошенных в настоящий момент «решительно поддерживают» этот шаг.

В ходе саммита в Вильнюсе Североатлантический альянс согласился предоставить Киеву гарантии безопасности, заявив, что его будущее связано с альянсом, однако не предложил ему чёткого графика вступления или дорожной карты к членству, пишет Newsweek.

Однако опросы, проведённые исследовательской компанией Redfield & Wilton Strategies по заказу Newsweek, показывают, что энтузиазм американских избирателей по поводу членства Украины в НАТО снизился.

В апреле чуть более половины (55%) опрошенных американцев утверждали, что Киев должен присоединиться к альянсу. 30% респондентов «решительно» поддержали эту идею, 26% заняли нейтральную позицию, а 10% выступили против неё. Более половины (56%) согласились с тем, что защита Украины «жизненно важна» для национальных интересов США.

Однако опрос, проведённый среди 1500 избирателей в конце июля, показал, что поддержка членства Украины в НАТО уменьшилась. Доля поддерживающих вступление Украины в альянс снизилась на восемь процентных пунктов — до 47%, при этом лишь 23% респондентов заявили, что «решительно поддерживают» этот шаг. 29% заняли нейтральную позицию.

Доля тех, кто выступает против вступления Украины в НАТО, выросла на шесть процентных пунктов, до 16%, причём 6% «категорически против» этого шага.

Кроме того, в ходе последнего опроса Redfield & Wilton Strategies узнали мнение американцев о сроках вступления Украины в альянс. Более четверти опрошенных (26%) заявили, что Киев должен присоединиться к альянсу немедленно, а 37% — только после окончания конфликта. 12% респондентов убеждены, что Украина вообще не должна вступать в НАТО.