«Если мы будем настаивать на войне, русские будут сражаться и победят», — заявил полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. В интервью London Real он объяснил, почему Запад идёт по опасному пути. Бывший военный уверен, что от былой британской армии осталась лишь тень и что, если США и Великобритания зайдут слишком далеко, это может обернуться для них катастрофой.

Сейчас Белому дому Байдена необходимо продолжать эту работу. Если что, это, вероятно, поможет ему получить шанс на переизбрание, но это единственная причина, по которой они это финансируют (конфликт на Украине. — ИноТВ). Они не могут отказаться от этого, и так будет продолжаться до президентских выборов в следующем году.

В одном из недавних интервью Вы упомянули о «дураках в Лондоне» и сказали, что Великобритания «может стать смертельной ловушкой для самой себя». Вы также говорили о том, что Борис Джонсон был прислан, возможно, Белым домом Байдена, чтобы поговорить с Зеленским. Расскажите мне о том, что мы неправильно или правильно делаем в Лондоне.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник США в отставке: Ну, не припомню, чтобы я говорил «смертельная ловушка», но всё может быть. Я думаю, что британцы идут по очень опасному пути. Посмотрите на свои вооружённые силы... У меня сердце разрывается, когда я смотрю на британскую армию. От неё осталась лишь тень себя прежней. А ведь британская армия, несмотря на то, что она всегда была меньше, чем, например, американская или немецкая, обычно считалась очень профессиональной и компетентной организацией. Мне кажется, что сегодня это лишь скелетный каркас того, что необходимо. У вас есть два авианосца, в которые вы вложили огромные средства, но для них нет самолётов, они не укомплектованы. Я не знаю, что вы будете с ними делать, но никто не удосужился тщательно продумать, «а что же мы собираемся делать с авианосцами?». По сути, сейчас это чемодан без ручки новой эпохи. Это аналог линкоров, которых у нас когда-то было огромное количество. Такие вещи легко отследить и потопить.

И мне кажется, что британцы по какой-то причине (хотя, думаю, вполне очевидно по какой) решили не задаваться вопросом о том, что их политики говорят и делают в отношении России. И это меня удивляет. Потому что Россия — это не Советский Союз, она и отдалённо на него не похожа. Здесь нет Коммунистической партии, здесь нет НКВД, который каждый день собирает тысячи людей и сажает их в тюрьму или расстреливает. Я бы даже сказал, что режим Зеленского, наверное, ближе к этому в реальности, чем всё, что происходит в России Путина.

И вот британцы, как и мы сами, загнали себя в угол. И выхода из него нет. Что же может произойти? И не забываем про возможность того, что Особая воздушная служба Великобритании (SAS), которая всегда была довольно хороша, но, похоже, чересчур активна на Украине, может зайти слишком далеко и спровоцировать русских так, что, на мой взгляд, это может обернуться катастрофой для Британии.

Мы забываем о том, что существует и российский подводный флот, причём большой и мощный. Британия может столкнуться с ещё одним потенциальным эмбарго, которое может вызвать у неё серьёзные внутренние трудности. Я бы не стал сейчас ничего исключать. Русские собираются покончить с этим, и они покончат с этим на своих условиях. Они не хотят, чтобы эта война перешла на региональный уровень. Но если мы будем настаивать на этом, они будут сражаться и победят.

Дата выхода в эфир 04 августа 2023 года.