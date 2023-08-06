Скотт Риттер: военное руководство США живёт в стране фантазий и намеренно лжёт народу об успехах Киева

Во время интервью Judging Freedom бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер отреагировал на заявления американского экс-генерала о том, что Украина «впечатляюще приспособляется» в условиях нехватки оружия. Бывший военный утверждает, что руководство США не способно на то, о чём постоянно говорит, и намеренно вводит свой народ в заблуждение, чтобы люди не задавали лишних вопросов.

ДЭВИД ПЕТРЕУС, бывший генерал Центрального командования США: Учитывая нехватку у Украины некоторых средств, которые мы могли бы задействовать в подобной ситуации (в частности, массированное применение авиации), мы могли бы просто осуществлять ковровые бомбардировки по всей территории этих минных полей, попытаться взорвать как можно больше. А затем мощные тяжеловооружённые бульдозеры просто прокладывали бы себе путь через всё это при содействии опять же непосредственной авиационной поддержки, боевых вертолётов и прочих средств. Но у них (у Украины. — ИноТВ) этого нет. Так что они впечатляюще приспособились, я считаю.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер морской пехоты США: Опять же, он живёт в своей стране фантазий, в стране фантазий Петреуса. Я думаю, стоит говорить прямо, и я надеюсь, что, генерал Петреус, вы слушаете. Вы неоднократно лгали американскому народу. Вы давали ложные показания в конгрессе США как по Ираку, так и по Афганистану, вы давали оценки ситуации, которые настолько сильно отклонялись от истины, что нельзя сказать, что вы ошиблись. Вы намеренно вводили конгресс в заблуждение, заставляя его продолжать поддерживать войну в Ираке, продолжать поддерживать войну в Афганистане долгое время после того, как всем стало ясно, что мы не победим.

И то же самое вы делаете с Украиной, генерал. Вы лжёте американскому народу, но вы даже не стараетесь делать это с умом и говорите про ковровые бомбардировки. Когда в последний раз мы осуществляли ковровые бомбардировки, генерал? Серьёзно? Правда, бросьте. Вы знаете ответ, я знаю ответ: мы применяли ковровые бомбардировки в ограниченном масштабе во время войны в Персидском заливе. Сколько минных полей мы уничтожили, генерал? Ни одного. Хотите знать почему? Мы промахнулись. Я не говорю, что мы снова промахнёмся, но это работает не так, как вы думаете, генерал.

Есть такая вещь, как противовоздушная оборона. Военно-воздушные силы США ещё не сталкивались ни с чем, что хоть немного напоминало бы то, что русские создали на украинском поле боя. Мы никогда не занимались этим — ни во Вьетнаме, ни в Ираке, где нас сбивали только так. В войне в Персидском заливе мы потеряли много самолётов.

Вы знаете, что то, что вы говорите, — ложь, но вы говорите это потому, что вам платят ваши хозяева из ведущих СМИ за то, что вы преподносите американской публике всякую чушь, потому что этого хочет правительство США. Им нужно, чтобы вы говорили ложь американскому народу, чтобы он не задавался вопросом, почему мы продолжаем сливать миллиарды долларов американских налогоплательщиков в сточную канаву, в эту выгребную яму, то есть на Украину.

Дата выхода в эфир 05 августа 2023 года.