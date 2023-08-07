CBS NEWS: в США отрабатывают технику расчистки российских минных полей с помощью спецбульдозеров

Для разминирования самого большого минного поля в мире, появившегося на Украине вследствие конфликта с Россией, в США отрабатывают использование специальных бронированных бульдозеров, сообщает CBS NEWS. Как передаёт телеканал, транспортное средство оснащено ракетой, к которой прикреплён начинённый взрывчаткой шнур, заставляющий мины взрываться. Однако хотя эти «монстры среди машин» уже работают на Украине, путь к победе для ВСУ всё ещё преграждают тысячи российских мин, отмечается в репортаже.

Продолжающийся конфликт на Украине спровоцировал появление самого большого минного поля в мире — об этом заявил украинский премьер-министр. Российские мины привели к гибели или ранениям бессчётного числа людей. Дэвид Мартин покажет нам, чего украинцам будет стоить прорыв через эти минные поля.

Вот чего стоит пробить путь через минное поле. Монстр среди машин — наполовину танк, наполовину бульдозер выпускает ракету, прикреплённую к шнуру со взрывчаткой.

ЛАТОЙЯ МЭНЗИ, подполковник армии США: Его детонация вызывает подрыв мин, находящихся на минном поле.

Инженерный батальон подполковника Латойи Мэнзи в Форт-Карсоне, Колорадо, отрабатывает расчистку достаточно широкой полосы, чтобы по ней могла пройти колонна танков и атаковать позиции противника.

ЛАТОЙЯ МЭНЗИ: Прокладывание проходов — наверное, самая сложная из наших задач.

ДЭВИД МАРТИН, корреспондент CBS News: Насколько широкую полосу оно очищает?

ЛАТОЙЯ МЭНЗИ: Примерно на ширину одного танка М-1.

ДЭВИД МАРТИН: Это оставляет для танка не такой большой запас места, чтобы пройти.

ЛАТОЙЯ МЭНЗИ: Да, это так.

Та же техника и тактика, которую используют эти войска, была предоставлена Украине для прорыва минных полей промышленной мощности, заложенных Россией.

МАЙК НЬЮТОН, сотрудник HALO Trust: Это сделано в промышленных масштабах, и мины были заложены намеренно, ради конкретного результата. Этим результатом является невозможность использования значительной части украинских земель.

Майк Ньютон работает в HALO Trust, который уже начал очищать минные поля, оставленные позади себя русскими, когда они отступали с территорий, которые были заняты ими ранее в ходе боевых действий.

МАЙК НЬЮТОН: На территориях, которые были заняты ими на протяжении значительного времени, российские военные инженеры имели возможность заложить минные поля без особых помех. Большинство минных полей, которые мы видим, состоят из сотен, если не тысяч, противотанковых мин.

Если распространить это количество по всей длине линии фронта на востоке и юге Украины, числа будут ошеломляющими.

БЕН ХОДЖЕС, генерал США в отставке: Речь идёт о миллионах мин, заложенных на территории более тысячи километров.

Отставной генерал Бен Ходжес — бывший командующий американскими войсками в Европе.

БЕН ХОДЖЕС: Это не просто выложенные в линию мины, расположенные на поверхности земли. Они могут простираться на 200, 300, 400 метров в глубину [украинской территории], причём с высокой плотностью мин.

ДЭВИД МАРТИН: Какое значение имеет преодоление этих минных полей для успеха или неудачи украинского конрнаступления?

БЕН ХОДЖЕС: Первостепенное. Пока вы не проберётесь через них, у вас даже возможности не будет преодолеть российскую оборону и перейти к основному заданию, которое заключается в окружении и уничтожении российских сил.

ДЭВИД МАРТИН: В сравнении со всеми заданиями на поле боя как бы вы оценили прохождение минного поля?

БЕН ХОДЖЕС: Прохождение любого минного поля или полосы заграждений чрезвычайно опасно из-за того, что вы совершенно не защищены.

Тренировки в Форт-Карсоне начинаются с огня на подавление, цель которого — не дать врагу поднять голову, и дымовой завесы, чтобы скрыть то, что произойдёт после. Бронемашина для прорыва с грохотом подъезжает к краю минного поля под защитой двух боевых машин пехоты Bradley.

ЖАСМИН ЛУНА, сержант: Время крайне важно, поэтому мы садимся и едем так быстро, как только можем.

25-летняя женщина-сержант Жасмин Луна — командир транспортного средства, несущего ракету, к которой присоединён шнур длиной 175 ярдов (около 160 м. — ИноТВ), свёрнутый наподобие змеи и набитый взрывчаткой.

ЖАСМИН ЛУНА: В нём сто метров взрывчатки.

ДЭВИД МАРТИН: А в фунтах?

ЖАСМИН ЛУНА: Это больше двух тысяч фунтов (около 907 кг. — ИноТВ).

Луна запускает ракету, вытаскивает шнур и держит его над минным полем. После того как она производит детонацию шнура, чтобы привести в действие мины, она должна проехать по полю минным плугом на случай, если что-то было пропущено.

ЖАСМИН ЛУНА: Предполагается, что он отодвинет мины, создав путь для нас, чтобы мы могли пройти и безопасно провести войска, осуществляющие манёвр, которые идут за нами.

Следом за ней спешат солдаты, чтобы отметить левую и правую границы расчищенного пути. В ходе этого упражнения они разминировали одну полосу движения длиной сто ярдов (около 91 м. — ИноТВ).

СОЛДАТЫ: Пошли, пошли, пошли!

ДЭВИД МАРТИН: Сто ярдов. А что если минное поле будет длиннее ста ярдов?

ЛАТОЙЯ МЭНЗИ: Сделал это один раз, сделаешь ещё.

На украинской линии фронта ракеты и их детонирующие шнуры уже описывают дуги над полем боя, но путь к победе по-прежнему преграждают российские мины.

Дата выхода в эфир 06 августа 2023 года.