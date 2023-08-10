El Mundo: задержки с поставками Киеву американской техники — не исключение, а скорее правило

Истребители F-16 появятся у Киева не раньше весны следующего года — схожим образом дела обстоят и с обещанными Байденом танками M1 Abrams, пишет El Mundo. И, как отмечает испанское издание, «ситуация с F-16 и М1 Abrams — это не исключение, а скорее правило».
Первые американские истребители F-16 появятся на Украине не раньше следующей весны, при этом схожая картина вырисовывается и с танками M1 Abrams, которые были обещаны американским президентом Джо Байденом в январе этого года, пишет El Mundo.
Как отмечает испанское издание, ситуация с F-16 и М1 Abrams — это не исключение, а скорее правило. Одно дело, когда правительства заявляют, что собираются передать то или иное вооружение Киеву. Совсем другое — это реализация этих поставок. А затем наконец наступает третья фаза: обеспечение этих вооружений логистической поддержкой, поставками и персоналом.
«Вполне вероятно, что к тому времени, когда на фронт прибудут первые (американские. — ИноТВ) танки, нынешнее наступление Киева закончится из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. По сути, наступление должно было завершиться ещё месяц назад, когда на Украине начали заканчиваться снаряды, произведённые Южной Кореей и переданные этой страной Соединённым Штатам, а США затем отправили их Украине», — напоминает издание.
По словам людей, близких к киевскому правительству, важность этих снарядов была такова, что украинцы называли начавшиеся с июля операции «корейским наступлением». Киеву удалось продолжить попытки наступления благодаря тому, что США решили в июле отправить Украине 160 тыс. кассетных бомб, но их, как указывает издание, хватит всего на несколько недель.
Задержка с отправкой танков M1 Abrams бросается в глаза, учитывая, что у Вашингтона в калифорнийской пустыне простаивают 3700 танков этого типа, так как армии США они не нужны. Однако эти танки продолжают производить для сохранения рабочих мест в Огайо, поскольку этот штат традиционно играет решающую роль на выборах.
В статье среди прочего также говорится о бомбах малого диаметра наземного базирования GLSDB, которые были обещаны Вашингтоном ещё в феврале, но поступят на Украину не ранее октября. GLSDB почти в два раза превосходят ракеты HIMARS по дальности действия, говорится в статье.
При этом издание отмечает, что потребность в GLSDB связана с тем, что ракеты HIMARS «становятся всё менее эффективными, поскольку Россия рассредоточивает скопления своих войск и разрабатывает системырадиоэлектронной борьбы, которые сбивают с толку эти снаряды».
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