По сведениям осведомлённых источников, западная тактика оказалась неэффективной для прорыва российских позиций, поэтому украинские войска отказываются от сложных манёвров и возвращаются к более привычным методам. Кроме того, некоторая подаренная Западом военная техника оказывается неэффективной в боевых условиях. Всё это постепенно замедлило контрнаступление Киева — и сейчас ситуация складывается в пользу России, которая продолжает изматывать соперников, передаёт WION.

Украина больше не хочет полагаться на Соединённые Штаты: украинские войска отказываются от американской тактики в ходе своего контрнаступления, направленного против России.



По сведениям источников, тактика США оказалась неэффективной. Украина надеялась, что сможет прорваться через российские позиции, однако контрнаступление продвигается медленно, поскольку её силы сталкиваются с хорошо укреплёнными линиями российской обороны.



И теперь украинские подразделения отказываются от планов атаковать российские позиции, используя сложные западные манёвры. Западные союзники хотели, чтобы Украина применяла более агрессивную наступательную тактику. Однако украинские силы, у которых было всего несколько недель для обучения, вернулись к более привычным методам.



Кроме того, некоторая западная военная техника также оказывается неэффективной. Боевые танки и бронетехника, подаренные Украине Западом, не смогли прорваться через российские мины, установленные вдоль линии боёв.



Всё это постепенно замедлило долгожданное контрнаступление Украины. И сейчас ситуация складывается в пользу России: Путин всё чаще давал понять, что его стратегия заключается в том, чтобы переждать действия Украины и её союзников, поскольку он намерен изматывать их для того, чтобы выиграть.



Дата выхода в эфир 07 августа 2023 года.