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Merkur: раздробленность и некомпетентность — бундесвер раскритиковал украинскую тактику ведения боя

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Немецкие военные жёстко раскритиковали украинскую армию за применяемые ей тактики ведения боя, сообщает Merkur со ссылкой на секретный документ, который попал в СМИ. Больше всего их возмущает раздробленность войск. Наступление осуществляются небольшими группами в несколько десятков солдат, что лишает их большого количества преимуществ. К тому же «упрямые командиры», которые не прошли обучение на Западе, препятствуют внедрению натовских стандартов ведения общевойскового боя.
Merkur: раздробленность и некомпетентность — бундесвер раскритиковал украинскую тактику ведения боя
AP

Бундесвер жёстко раскритиковал украинские войска за применяемые ими тактики ведения боя, сообщает Merkur. Об этом свидетельствует информация из секретного документа, который попал в СМИ. В нём немецкие военные критикуют Киев за то, что его войска поделены на очень маленькие группы, часть из которых насчитывают всего несколько десятков солдат.

Это делает невозможным ведение общевойскового боя, объясняют в немецкой армии. Это также повышает риск попадания под дружественный артиллерийский огонь, ограничивает маневренность и мешает войскам обеспечить себе огневое превосходство. Такой подход лишает ВСУ того преимущества, которое им предположительно могло обеспечить западное оружие и численный перевес.
 
И утверждения немецких военных не голословны, отмечает Merkur. В социальных сетях курсирует большое количество видео, которые подтверждают их опасения. Нередко в них видно, как в сопровождении одного бронетранспортёра небольшая группа украинских военных пытается штурмовать российские позиции.
 
В бундесвере считают, что такое положение дел на поле боя не связано с тем обучением, которое украинские солдаты получили в США и других странах Запада. По мнению немцев, ВСУ терпят поражения из-за украинской военной доктрины. По их словам, те, кто обучался в странах НАТО, делает свою работу лучше, но им противодействуют «упрямые командиры», которые не были отправлены за границу для повышения квалификации. Основы западной модели военного обучения местами вообще не внедряются, отмечается в документе.
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Merkur Германия Европа
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