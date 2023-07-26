Merkur: раздробленность и некомпетентность — бундесвер раскритиковал украинскую тактику ведения боя

Немецкие военные жёстко раскритиковали украинскую армию за применяемые ей тактики ведения боя, сообщает Merkur со ссылкой на секретный документ, который попал в СМИ. Больше всего их возмущает раздробленность войск. Наступление осуществляются небольшими группами в несколько десятков солдат, что лишает их большого количества преимуществ. К тому же «упрямые командиры», которые не прошли обучение на Западе, препятствуют внедрению натовских стандартов ведения общевойскового боя.

Бундесвер жёстко раскритиковал украинские войска за применяемые ими тактики ведения боя, сообщает Merkur. Об этом свидетельствует информация из секретного документа, который попал в СМИ. В нём немецкие военные критикуют Киев за то, что его войска поделены на очень маленькие группы, часть из которых насчитывают всего несколько десятков солдат.

Это делает невозможным ведение общевойскового боя, объясняют в немецкой армии. Это также повышает риск попадания под дружественный артиллерийский огонь, ограничивает маневренность и мешает войскам обеспечить себе огневое превосходство. Такой подход лишает ВСУ того преимущества, которое им предположительно могло обеспечить западное оружие и численный перевес.

И утверждения немецких военных не голословны, отмечает Merkur. В социальных сетях курсирует большое количество видео, которые подтверждают их опасения. Нередко в них видно, как в сопровождении одного бронетранспортёра небольшая группа украинских военных пытается штурмовать российские позиции.

В бундесвере считают, что такое положение дел на поле боя не связано с тем обучением, которое украинские солдаты получили в США и других странах Запада. По мнению немцев, ВСУ терпят поражения из-за украинской военной доктрины. По их словам, те, кто обучался в странах НАТО, делает свою работу лучше, но им противодействуют «упрямые командиры», которые не были отправлены за границу для повышения квалификации. Основы западной модели военного обучения местами вообще не внедряются, отмечается в документе.