American Conservative усомнился в том, что при восстановлении Украины США извлекут уроки из фиаско в Ираке и Афганистане
«Хотя некоторые скажут, что говорить сегодня о восстановлении Украины — это выдавать желаемое за действительное, ведь сначала им нужно победить, — но никогда не бывает слишком рано извлечь уроки из прошлых фиаско», — подчёркивает автор.
Ван Бюрен также приводит слова SIGAR, который отметил, что, несмотря на серьёзные различия между Афганистаном и Украиной, американские ведомства столкнутся в последней со многими проблемами, с которыми они столкнулись в центральноазиатской стране.
Далее специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана называет семь уроков, полученных Америкой в этой стране.
Во-первых, американское правительство столкнулось с проблемами при выработке последовательной стратегии того, чего оно надеялось достичь в Афганистане, и установило нереалистичные сроки, что привело к расточительным и контрпродуктивным программам.
Во-вторых, отсутствие эффективной координации как внутри правительства США, так и в рамках международной коалиции было серьёзным препятствием на пути к успеху в Афганистане и привело к разрозненным неэффективным усилиям.
В-третьих, уровень финансовой помощи Кабулу, считавшийся самой сильной стороной помощи США, зачастую оказывался самой большой слабостью Вашингтона.
«Миллиарды тратились без особого надзора, что привело непосредственно к коррупции», — подчёркивается в статье.
А эта коррупция — и это четвёртый пункт — стала реальной угрозой для миссии по восстановлению Афганистана.
На Украине, считающейся самой коррумпированной страной Европы, это тоже будет серьёзной проблемой, уверен Ван Бюрен.
В-пятых, созданию и реформированию афганских сил безопасности мешали их коррумпированность, их хищническая деятельность и хроническая зависимость от Соединённых Штатов.
В-шестых, отслеживание военной техники, предоставленной афганским силам безопасности, оказалось сложной задачей задолго до краха правительства.
В статье при этом отмечается, что на Украине уже наблюдаются случаи присвоения или кражи западных вооружений как «российскими организованными преступными группировками», так и украинскими мошенниками, а также добровольческими батальонами.
В-седьмых, усилия по мониторингу и оценке реализуемых в Афганистане программ были слабыми и часто измеряли простые входные и выходные данные, а не фактическую эффективность этих программ.
«Это уроки, каждый из которых даёт серьёзный повод для размышления. Их в значительной степени игнорировали в Афганистане и Ираке. Думаете, на Украине будет лучше?» — задаётся в завершение вопросом обозреватель The American Conservative Питер Ван Бюрен.
Ссылки по теме
-
Скотт Риттер: провал украинского контрнаступления — это хорошая новость для Запада
-
Press TV: всё больше американцев не испытывают доверия к армии США из-за её слабости
-
Тулси Габбард об убийстве афганского переводчика в США: американский истеблишмент ослепила жажда власти
-
Fox Business: Белый дом пытался скрыть отчёт об афганском провале Байдена