В случае если США в будущем займутся восстановлением Украины, то назначенный для этих целей специальный генеральный инспектор будет наблюдать повторение тех же самых ошибок, которые Вашингтон совершил в Афганистане и Ираке, уверен обозреватель The American Conservative Питер Ван Бюрен. В частности, он усомнился в том, что Америка извлечёт уроки из своих прошлых фиаско.

Обозреватель The American Conservative Питер Ван Бюрен выразил опасение, что когда в будущем всё-таки появится специальный генеральный инспектор по восстановлению Украины (SIGUR), то тот, вероятно, будет наблюдать повторение тех же самых ошибок, которые были совершены Вашингтоном в Афганистане и Ираке.

Так Ван Бюрен прокомментировал новость о том, что группа американских сенаторов попросила специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) составить краткий список того, каких ошибок не следует повторять в ходе будущего восстановления Украины.



«Хотя некоторые скажут, что говорить сегодня о восстановлении Украины — это выдавать желаемое за действительное, ведь сначала им нужно победить, — но никогда не бывает слишком рано извлечь уроки из прошлых фиаско», — подчёркивает автор.



Ван Бюрен также приводит слова SIGAR, который отметил, что, несмотря на серьёзные различия между Афганистаном и Украиной, американские ведомства столкнутся в последней со многими проблемами, с которыми они столкнулись в центральноазиатской стране.



Далее специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана называет семь уроков, полученных Америкой в этой стране.



Во-первых, американское правительство столкнулось с проблемами при выработке последовательной стратегии того, чего оно надеялось достичь в Афганистане, и установило нереалистичные сроки, что привело к расточительным и контрпродуктивным программам.



Во-вторых, отсутствие эффективной координации как внутри правительства США, так и в рамках международной коалиции было серьёзным препятствием на пути к успеху в Афганистане и привело к разрозненным неэффективным усилиям.



В-третьих, уровень финансовой помощи Кабулу, считавшийся самой сильной стороной помощи США, зачастую оказывался самой большой слабостью Вашингтона.



«Миллиарды тратились без особого надзора, что привело непосредственно к коррупции», — подчёркивается в статье.



А эта коррупция — и это четвёртый пункт — стала реальной угрозой для миссии по восстановлению Афганистана.



На Украине, считающейся самой коррумпированной страной Европы, это тоже будет серьёзной проблемой, уверен Ван Бюрен.



В-пятых, созданию и реформированию афганских сил безопасности мешали их коррумпированность, их хищническая деятельность и хроническая зависимость от Соединённых Штатов.



В-шестых, отслеживание военной техники, предоставленной афганским силам безопасности, оказалось сложной задачей задолго до краха правительства.



В статье при этом отмечается, что на Украине уже наблюдаются случаи присвоения или кражи западных вооружений как «российскими организованными преступными группировками», так и украинскими мошенниками, а также добровольческими батальонами.



В-седьмых, усилия по мониторингу и оценке реализуемых в Афганистане программ были слабыми и часто измеряли простые входные и выходные данные, а не фактическую эффективность этих программ.



«Это уроки, каждый из которых даёт серьёзный повод для размышления. Их в значительной степени игнорировали в Афганистане и Ираке. Думаете, на Украине будет лучше?» — задаётся в завершение вопросом обозреватель The American Conservative Питер Ван Бюрен.