НАТО подтолкнуло Киев возобновить наступление с использованием бронетехники, в результате чего украинские батальоны попадают в зону поражения, где русские их истребляют, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, украинское контрнаступление не увенчается успехом, и это в некотором роде хорошая новость для Запада, поскольку ему не придётся беспокоиться о российском ядерном потенциале.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Украина начала это контрнаступление где-то 8 июня. Они осуществляли его, используя силы, обученные НАТО, оснащённые НАТО, и они потерпели ужасный провал. После полутора-двух недель контрнаступления Украина осознала, что не может дальше так действовать.



Поэтому они прекратили использовать тактику, которой их обучило НАТО, и начали использовать свои адаптации, реализуемые, по сути, пехотой, в рамках которых вы двигаете вперёд малые инфильтрационные группы, захватываете территорию и развиваете успех. А успех у них был ограниченный. Они так и не добирались до первой линии российской обороны.



Но они могли сказать: «Смотрите, мы заняли эту деревню, мы заняли эту улицу, мы заняли эту лесополосу». При этом они несли ужасные потери.



Однако затем настало время Вильнюсского саммита, и НАТО донесло до сведения Украины: «Мы не будем сидеть здесь и снабжать вас, чтобы у вас была возможность занять дом, улицу, лесополосу. Вы сказали, что хотите взять Мелитополь, мы дали вам технику, и вы сказали, что сможете выполнить эту миссию, а теперь вы этого не делаете. Так вы хотите, чтобы мы вам помогали или нет?».



И Украине пришлось вернуться к массированным натискам с использованием бронетехники. Именно это мы сейчас наблюдаем. Они отправляют батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их истребляют, уничтожают. На поле боя прямо сейчас происходит массовое убийство. Они не победят, что в некотором роде хорошая новость для Запада, поскольку сейчас нам не приходится беспокоиться о российском ядерном потенциале, так как Украина не добьётся своих целей. Но это трагично…



Да.



СКОТТ РИТТЕР: …поскольку мы буквально жертвуем украинскими людскими ресурсами в наших интересах. Не знаю, что мы из этого получим. По душе ли нам всё это? Я пока не понял, чего Запад на самом деле хочет добиться на Украине, поскольку сейчас всё выглядит так, будто они хотят добиться разрушения украинской нации и уничтожения людских ресурсов Украины.



Это же поддержка демократии, Скотт. (Риттер смеётся) Ведь Украина — это бастион демократии. И если позволить этому бастиону демократии пасть, то какая надежда остаётся для остальных из нас?



СКОТТ РИТТЕР: Украина никогда не была демократической в традиционном смысле этого слова. Возможно, они в определённый момент времени и проводили демократические выборы, но эти выборы контролировались олигархами, контролировались… Хм. Очень напоминает Америку, но не будем особо задумываться об этом.



Да.



СКОТТ РИТТЕР: Однако факт состоит в том, что сегодня Зеленский подавил свободу слова, подавил политические партии. Он правит практически как диктатор. Тем не менее мы говорим, что защищаем демократию. Это самая коррумпированная страна на планете. Если бы мы когда-нибудь провели аудит, куда ушли более 150 миллиардов долларов, которые мы отправили на Украину, то были бы в шоке от того, что выяснили. Стало бы ясно, что целых 60—70 процентов никогда не были использованы по назначению. Они ушли в карманы коррумпированных политиков, в том числе украинского президента.



Не беспокойтесь, в октябре на Украине пройдут выборы для избрания нового руководства. Ой, нет, эти выборы же были отменены. Ведь именно так поступают в демократической стране.



Дата публикации 06 августа 2023 года.