Die Welt: экспорт украинского зерна через ЕС грозит поссорить Варшаву и Брюссель

Еврокомиссия твёрдо намерена снять ограничения на провоз украинского зерна в Евросоюз. Эта мера, однако, грозит поссорить правительства Польши и других восточноевропейских стран с Брюсселем, сообщает Die Welt. ЕС будет трудно найти баланс между желанием поддержать Украину и интересами восточноевропейских крестьян. Денег, зарезервированных на компенсационные выплаты, может не хватить.

Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, подвергает ракетным ударам экспортную инфраструктуру Украины и «даже угрожает, что будет рассматривать все корабли, идущие в украинские порты, в качестве законной военной цели». То, что это не пустые слова, показывает совершённый в среду удар по элеваторам в украинских портах на Дунае, который уничтожил 40 тыс. тонн зерна, пишет Die Welt. Всего же, по оценкам экспертов, Украина уже потеряла с середины июля 200 тыс. тонн и поэтому отчаянно ищет помощи у ЕС, который «обсуждает правильный ответ» на действия России.

Ситуация может стать проблемой для Брюсселя, пишет немецкое издание. «Продукция сельского хозяйства – важнейший экспортный товар Украины», но ЕС наложил ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на территорию союза. При этом наложенные в мае ограничения были продлены в июне. «В Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию в настоящее время не разрешён ввоз аграрных продуктов», — напоминает Die Welt, «только транзит в другие страны ЕС».

Наложенные ограничения должны закончиться в сентябре, но «пять восточноевропейских стран борются за их новое продление», причём сразу до конца года. Газете Die Welt стало известно, что Еврокомиссия в этот раз не хочет поддаваться этому давлению, что «может вызвать конфликт, особенно с Польшей».

«Меры заканчиваются 15 сентября», и «мы хотим вывозить зерно с Украины, в том числе по альтернативным Чёрному морю путям», — приводит слова еврочиновников немецкая газета. Данные заявления Брюссель делает, несмотря на «предупреждения Польши о воздействии украинского импорта на крестьян» в Восточной Европе. «Польша может жаловаться сколько угодно», но Брюссель после истечения срока действия ограничений на ввоз сельхозпродукции с Украины возобновит сухопутный импорт, полагает Die Welt.

Таким образом, вопрос об импорте украинского зерна «разделяет ЕС» и «ставит вопрос о том, как долго продлится политическая солидарность международного сообщества с Киевом». Например, Польша, несмотря на официальные заявления поддержки Украины, если встанет вопрос выбора между интересами Украины и собственных крестьян, предпочтёт последних. Об этом свидетельствуют публикации польского премьера Матеуша Моравецкого в Twitter.

«Согласно ЕС, мы должны открыть границы 15 сентября — мы этого не сделаем», — написал Моравецкий в социальной сети, «Европейская комиссия должна учесть точку зрения польских крестьян». Хотя это станет нарушением правил Европейского союза, Моравецкого это, очевидно, не пугает, констатирует Die Welt, так как «он полон решимости не допустить украинского зерна в свою страну».

Немецкая газета отмечает, что одна из причин неуступчивости польского правительства кроется в предстоящих в сентябре выборах. Действующее правительство в Варшаве боится потерять поддержку крестьян в случае возобновления ввоза украинского зерна в ЕС. До 2022 года существовали ограничения на ввоз украинского зерна в ЕС, так как европейская продукция «не может конкурировать с ценами украинцев», например, «пшеница с Украины примерно на 20 процентов дешевле, чем пшеница из Польши».

После начала вооружённого конфликта на Украине ЕС отменил ограничения и пошлины на ввоз украинского зерна на территорию союза, но восточноевропейские страны достаточно быстро ввели односторонние ограничения. Официальным предлогом стало то, что украинская пшеница и подсолнечник, формально предназначавшиеся Африке и Ближнему Востоку, очень часто оставались в самом ЕС.

«Транспортировка в европейские морские порты грузовиком или поездом через Восточную Европу оказалась сложной задачей». Так, количество ввезённого и оставшегося в Польше зерна за 2022 год увеличилось в 38 раз, в Венгрию — в 54 раза, а в Румынию — в 690 раз. «Это испортило там фермерский бизнес, и многие опасались банкротства своих хозяйств», некоторые даже называли себя «жертвами благонамеренной, но вредной меры», пишет Die Welt.

Эксперты рынка сельхозпродукции, комментируя сложившуюся ситуацию, указывают, что украинское зерно в настоящее время имеет большое преимущество перед европейским, так как на Украине меньше зарплаты, более плодородный чернозём и фермеры не связаны жёстким регулированием Евросоюза.

Die Welt сообщает, что до конца лета объединению предстоит решить возникшую дилемму: с одной стороны, продолжающиеся ограничения на украинский экспорт зёрна «стали бы разрушительным политическим сигналом», с другой стороны, «Брюссель должен серьёзно отнестись к опасениям восточноевропейских фермеров».

ЕС мог бы пообещать восточноевропейским фермерам субсидии, но Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия уже заявили, что €100 млн, о которых сейчас идёт речь в Брюсселе, будет недостаточно. Единственным «пространством для манёвров» у ЕС остаются €450 млн, зарезервированных на случай аграрного кризиса, полагает Die Welt.