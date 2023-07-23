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20 minutes: «безответственная империя» — Орбан выступил с обличительной речью в адрес Брюсселя

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Выступая с речью в румынской Трансильвании премьер-министр Венгрии Виктор Обран вновь обрушился с резкой критикой на руководство ЕС, сообщает 20 minutes. Как передаёт издание, на этот раз венгерский лидер обвинил Брюссель в попытке замещения населения Европы посредством миграции, отказе от христианского наследия и продвижении повестки ЛГБТ-сообщества.
20 minutes: «безответственная империя» — Орбан выступил с обличительной речью в адрес Брюсселя
AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими «обличительными речами» в адрес Евросоюза, призвал бороться с организованным Брюсселем «обменом населения»,  сообщает 20 minutes. Как передаёт издание, венгерский лидер также назвал ЕС «федералистской империей», которая руководит «наступлением ЛГБТ+».

«ЕС отвергает христианское наследие и организует обмен населения посредством миграции», — заявил Орбан, выступая в летнем университете города Бэиле-Тушнад в румынской Трансильвании, где проживает значительная венгерская община.

Находящийся в постоянном конфликте с Брюсселем глава венгерского правительства на этот раз выступил против «федералистского правления в Европе», которое, по его словам, привело к  появлению «безответственной империи». Помимо прочего он назвал Европу «стареющим боксёром», а также «богатым, но слабым союзом», который сделал ошибку, отрезав себя от России.

«У нас нет выбора : даже если мы любим Европу, даже если это наш дом, мы должны бороться», чтобы защитить христианские корни, подчеркнул Орбан.

Как напоминает издание, политика венгерского лидера регулярно подвергается критике со стороны Европейского Союза, который заморозил выделение стране средств из европейских фондов на миллиарды евро из-за обеспокоенности по поводу верховенства закона.

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источник
20 minutes Франция Европа
теги
Венгрия Виктор Орбан ЕС ЛГБТ мигранты Россия Румыния
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