«Павлиньи танцы» — FAZ о нежелании Орбана ратифицировать вступление Швеции в НАТО

Венгрия так и не ратифицировала вступление Швеции в НАТО, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. И мотивы её премьер-министра Виктора Орбана неясны. Возможно, таким образом он укрепляет свою переговорную позицию в отношениях с ЕС или пытается угодить Турции. Есть версия, что он боится недовольства со стороны России, своего главного поставщика энергии. Но непонятно, как к таким «павлиньим танцам» Орбана относятся в самом Кремле.

Турция и Венгрия — две единственные страны, которые ещё не ратифицировали вступление Швеции в НАТО, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. И вряд ли в ближайшее время это сделают. На недавнем саммите альянса в Вильнюсе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил членство Стокгольма в военной организации. Такое решение многих удивило, в том числе и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Позже в Будапеште сообщили, что поддерживают решение Анкары, и заявили о готовности «в кратчайшие сроки» внести свой вклад в расширение альянса. Однако после саммита в Литве на Западе прочли «напечатанное мелким шрифтом». Оказывается, Эрдоган собирается ратифицировать вступление Швеции в НАТО только на следующем очередном заседании турецкого парламента, то есть в октябре. В Венгрии тут же заявили, что возобновят рассмотрение этого вопроса в середине сентября.

Так вот получается насколько растяжимым может быть понятие «в кратчайшие сроки», заключает автор статьи. При этом ратификация находится на рассмотрении в Будапеште уже целый год и совершенно непонятно, почему до сих пор не принято никакого решения. Практически никто в правительстве не высказывал никаких принципиальных возражений по поводу расширения НАТО, а некоторые даже открыто высказывались за него, потому что усиление альянса улучшает и ситуацию с безопасностью в Венгрии.

Но Орбан и его ближайшее окружение показали, что им нельзя верить на слово, продолжает издание. Они постоянно откладывали ратификацию. Сначала это объяснялось тем, что у парламента слишком много дел, в частности говорилось, что он перегружен из-за требований ЕС по соблюдению норм правового государства. Но за прошедший год не раз возникали ситуации, когда правящая коалиция протаскивала через парламент важные для неё законы в течение нескольких дней. Потом в Будапеште заявляли, что у них есть сомнения по поводу Швеции из-за её критики в адрес Венгрии.

С самого начала было очевидно, что всё это «надуманные предлоги», считает Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом высказывались мнения, что, затягивая процесс ратификации, Орбан пытается избежать недовольства со стороны России, своего главного поставщика энергии. Ходили слухи и о том, что Орбан договорился с Эрдоганом, что не оставит его одного. Но Будапешт всё это отрицает, хотя недавно признал, что свои решения по поводу ратификации принимает в тесном согласовании с Анкарой.

И всё же мотивы Орбана непонятны, признаёт издание. Возможно, он пытается укрепить свою переговорную позицию в отношениях с Брюсселем. И ему можно не опасаться того, что таким поведением он разозлит своих друзей на Западе, ведь у него их осталось не так много. «С большими фанфарами» венгерские СМИ недавно сообщали о том, что на съёмках коллективного фото на саммите в Вильнюсе президент США Джо Байден никому не пожал руку, кроме Орбана. Но чуть позже американский посол в Будапеште чётко заявил, что Венгрии необходимо окончательно определиться: «Она с Востоком или с Западом?» Непонятно и то, нравятся ли такие «павлиньи танцы» Орбана самому Путину. По крайнем мере, Эрдогану они, очевидно, приходятся по душе.