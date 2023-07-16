Das Erste объяснил, за что Орбан «мстил» Швеции, не пуская её в НАТО

Виктор Орбан до сих пор стойко поддерживал президента Турции Эрдогана в блокировании принятия Швеции в НАТО, однако теперь изменил свою позицию. По версии немецкого телеканала Das Erste, этому есть простое объяснение: когда Швеция стала председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2023 года, Орбан увидел в этом возможность свести с ней счёты за блокировку европейских средств, причитавшихся его стране.

Теперь всё должно произойти очень быстро: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и венгерский парламент не хотят быть последними, кто одобрит вступление Швеции в НАТО, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Ещё несколько недель назад Орбан жал на тормоз и поддерживал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который долгое время отказывал шведам в членстве в НАТО. Только на саммите НАТО в Вильнюсе на этой неделе Эрдоган отказался от своей блокирующей позиции.

Что это произойдёт, стало ясно уже давно, подчёркивает немецкий телеканал. На встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в начале июля Орбан заявил, что его правительство не имеет возражений: шведам осталось только дождаться ратификации венгерским парламентом. Классическое двусмысленное заявление премьер-министра, продолжает Das Erste. На самом деле парламентское одобрение в Венгрии не является препятствием: по воле Орбана законы в венгерском парламенте уже принимались в одночасье.

Однако после драматического поворота в Вильнюсе на Орбана оказывается давление, поскольку оппозиционная партия «Моментум» уже собрала подписи за созыв специальной сессии парламента. В понимании Орбана немыслимо, чтобы оппозиция задавала ему темп.

По версии Das Erste, перепалка вокруг членства в НАТО показывает, как думает и действует Орбан. Мотив, по которому он отказал шведам в одобрении, не был военным — его разозлила критика Швеции по поводу недостатков Венгрии в области верховенства закона и свободы прессы, а также её обращения с фондами ЕС, уверяет немецкий телеканал.

Из-за подозрений в коррупции ЕС блокирует миллиарды, которые на самом деле причитаются Венгрии. Когда Швеция стала председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2023 года, Орбан увидел в этом возможность свести с ней счёты под девизом: если вы блокируете мои средства, я заблокирую ваше вступление в НАТО.

Блокада, однако, затрагивает в основном ЕС. Везде, где это возможно, Орбан идёт на попятную и отказывается давать своё согласие. Он сказал нет, когда речь шла о санкциях против российских православных священнослужителей, а недавно отказал Украине в военной помощи для войны с Россией.

Иногда он даже отказывает своим немногочисленным сторонникам. Совсем недавно с этим пришлось столкнуться Австрии. Хотя австрийское правительство, как и Орбан, призывает ЕС к более активным действиям против нелегальной миграции, в мае Орбан выпустил из венгерских тюрем сотни контрабандистов, осуждённых за нелегальную перевозку мигрантов. Официально правительство оправдывало это высокими издержками. На самом деле это, скорее всего, была карательная реакция против ЕС из-за заблокированных средств.

Как подчёркивает Das Erste, Европейский союз — любимый образ врага для Орбана. У себя дома, в Венгрии, он использует любую возможность, чтобы представить ЕС как средоточие всех зол. То и дело правительство призывает к проведению — необязательных — референдумов, на которых гражданам предлагается высказать своё мнение по поводу инициатив или решений ЕС.

Когда недавно Орбан, канцлер Австрии Нехаммер и президент Сербии Александр Вучич встретились в Вене на миграционном саммите, Петер Фильцмайер, политолог из Дунайского университета Кремс, оценил это как совместный поиск внешних «образов врага» для государств с серьёзными внутренними проблемами.

Одним из таких образов врага стал ЕС. Заявление о желании бороться с нелегальной миграцией, которое ассоциируется с отгораживанием, «абсурдно», поскольку никто не поддерживает нелегальную иммиграцию, считает Фильцмайер. Тем самым «довольно бесстыдно» смешиваются вопросы иммиграции и предоставления убежища.

В кругу консервативных популистов Орбан пользуется репутацией факелоносца. В прошлом году он выступил с программной речью в Техасе на Конференции консервативных политических действий — собрании жёстких национал-консерваторов. Дональд Трамп тогда горячо похвалил его.

Многие считают Орбана борцом за консервативные ценности в Европе, особенно за традиционную модель семьи. То, что он поддерживает семьи за счёт налогов и не одобряет людей с иной сексуальной ориентацией, нравится ультраконсерваторам.

Орбан часто выбирает воинственные слова. В прошлом году он обрушился на «загнивающие западные страны» ЕС за то, что они терпят слишком много иммигрантов и допускают гибель своей собственной культуры. Венгрия не хочет такого смешения, ей не нужны «люди смешанной расы», заявил Орбан, выступая с речью в Румынии.

Как подчёркивает Das Erste, в своей стране Орбан делает всё возможное, чтобы прочно закрепить свои политические убеждения и свою политическую систему в обществе. Местное население в основном следует за ним, в том числе и потому, что аппарат Орбана контролирует почти 80% средств массовой информации.

Весной стало известно, что будапештский колледж имени Матьяша Корвинуса, который считается кадровым учебным заведением Орбана, приобрёл частный университет в Вене. Новый владелец хочет обучать студентов со всей Европы. Он должен стать академией для консервативной элиты.

В дополнение к этому в прошлом месяце фонд колледжа приобрёл одно из крупнейших венгерских книжных издательств. В соответствии с мировоззрением венгерского правительства проправительственная интернет-платформа «Венгрия сегодня» назвала критику по этому поводу «вполне предсказуемым международным возмущением», которое раздули «известные левые СМИ», использовавшие смену собственника «для своей очередной антивенгерской пропаганды».

Таким образом, Орбан ещё больше укрепляет свою власть. Тот факт, что ему также приходится прибегать к резким изменениям позиции — как в случае с блокированием вступления Швеции в НАТО, — является частью его политического стиля, утверждает немецкий телеканал Das Erste.