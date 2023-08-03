Reuters: Боррель заявил, что Россия пытается сделать развивающиеся страны «зависимыми» от дешёвого зерна

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель направил письмо развивающимся странам и странам G20, в котором предупредил, что, предлагая дешёвое зерно, Россия пытается «создать новую зависимость», пишет Reuters. При этом Боррель подчеркнул, что Брюссель «не жалеет усилий» для того, чтобы антироссийские санкции не влияли на продовольственную безопасность других стран.

Брюссель предупредил правительства развивающихся стран, что Москва предлагает им дешёвое зерно, «чтобы создать новую зависимость, усугубляя экономическую уязвимость и глобальную продовольственную безопасность», сообщает Reuters.

Как стало известно агентству, в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель направил развивающимся странам и странам «Большой двадцатки» письмо, в котором призвал их выступить единым фронтом, чтобы заставить Россию вернуться к зерновой сделке.

В июле Россия вышла из заключённой годом ранее сделки, которая позволила обеспечить безопасный вывоз зерна через черноморские порты. При этом Москва неоднократно заявляла, что готова вернуться к реализации соглашения, как только будет выполнена согласованная и касающаяся России часть черноморских договорённостей.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил лидерам африканских стран, что Москва готова заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки.

В письме, с которым Reuters удалось ознакомиться в среду, Боррель попытался убедить страны Африки, что предложение Путина не более чем «циничная» попытка использовать продовольствие в качестве оружия.



«В то время как весь мир сталкивается с перебоями в поставках и ростом цен, Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую сама же и создала, — отметил политик. — Это циничная политика сознательного использования продовольствия в качестве оружия для создания новых зависимостей путём усугубления экономической уязвимости и глобального отсутствия продовольственной безопасности».

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, Брюссель «не жалеет усилий» для того, чтобы введённые против России санкции никак не отражались на продовольственной безопасности других стран. В частности, он указал на то, что ограничения не распространяются на российский экспорт продовольствия и удобрений. «ЕС полностью привержен предотвращению чрезмерного соблюдения санкций и снятия рисков», — добавил Боррель.

Как напоминает Reuters, в июле Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что представители ООН недавно согласовали с Еврокомиссией «конкретное предложение», позволяющее дочерней компании Россельхозбанка восстановить доступ к SWIFT. В своём письме Боррель предложение не упомянул, но отметил, что ЕС «продолжит поддерживать непрекращающиеся усилия» ООН и Турции по возрождению зерновой сделки.

В среду политик ознакомил с письмом и своих коллег по ЕС, заявив, что оно направлено «на противодействие российской дезинформации о глобальной продовольственной безопасности и влиянии санкций ЕС». Он добавил, что очень важно, чтобы европейские страны продолжали лоббировать вопросы продовольственной безопасности в остальном мире.