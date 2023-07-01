TVE: Боррель анонсировал «очень важные» события для Украины во время председательства Испании в ЕС

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью для TVE предрёк «очень важные» события для Украины «как на поле боя, так и в той или иной степени тайных переговорах» в ближайшие полгода. Боррель также указал на то, что Испания во время своего председательства в ЕС попытается ускорить процесс вступления Украины в союз, но Киев должен для этого соответствовать критериям.

Сеньор Боррель, мы всё время слышим просьбы президента Украины Владимира Зеленского и Украины в адрес Европейского союза о большей приверженности, о ещё одном шаге. Как вы думаете, возможно ли в ближайшие месяцы что-то сделать, чтобы ускорить процесс вступления в ЕС?

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности: Испания, безусловно, будет продвигать этот процесс. Испанское правительство всегда поддерживало кандидатуру Украины. Президент Санчес был там, он посещал Украину, встречался с Зеленским, у него очень хорошие отношения с ним, и я уверен, что Испания будет продвигать процесс, который имеет как политическое, так и техническое измерение.

Украина должна соответствовать критериям. И это должна оценить Европейская комиссия, она должна представить предложение Совету ЕС. Разумеется, председательство на ротационной основе в Совете также должно сыграть свою роль. Вступление Украины — как и всех стран-кандидатов — один из важнейших аспектов нашей внешней политики. И тот факт, что Украина является кандидатом, придал импульс процессу из-за срочности ситуации, в которой оказалась страна. Украина просит Испанию во время её председательства поддержать её и ускорить процесс, и я уверен, что Испания сделает это.

Комиссия приняла очень важные решения, которые впоследствии были одобрены 27 странами — членами ЕС, например санкции против России. Считаете ли вы, что сейчас Испания во время своего председательства иначе смотрит на конфликт на Украине, после того, как, выражаясь вашими словами, этот монстр, созданный Путиным — лидер наёмников ЧВК «Вагнер», — укусил своего создателя?

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ: Без сомнения, сейчас мы находимся в другой фазе. Не каждый день часть армии дезертирует с фронта и направляется в столицу страны, чтобы навязать свои условия правительству. Ситуация успокоилась, но мы не знаем, что там конкретно происходит. Во время испанского председательства произойдут очень важные вещи для развития событий на Украине как на поле боя, так и в той или иной степени тайных переговорах, направленных на прекращение войны.

Дата выхода в эфир 30 июня 2023 года.