Politico: в ближайшие три года ЕС потратит на оборону €70 млрд

В последующие три года страны — члены ЕС потратят на развитие обороны €70 млрд, пишет Politico, ссылаясь на слова верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля. Кроме того, еврокомиссар Тьерри Бретон пообещал, что странам ЕС будет выделено €1 млрд на восстановление запасов боеприпасов, истощённых поставками на Украину.

Выступая на европейском оборонном саммите, еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон пообещал странам — членам ЕС, что им будет выделено €1 млрд на восстановление запаса боеприпасов, взамен тех, что они поставляют Украине, сообщает Politico. Бретон также добавил, что Еврокомиссия готова ускорить процессы закупок, а также устранить любые барьеры по перевозу боеприпасов в рамках единого рынка ЕС.

Издание напоминает, что на прошлой неделе Еврокомиссия одобрила план, согласно которому выпуск боеприпасов в ЕС будет увеличен за счёт инвестирования €500 млн из бюджета ЕС и ещё €500 млн от стран-членов. По словам гендиректора шведской компании Saab Микаэла Йоханссона, цель по выпуску 1 млн боеприпасов в год реалистична, и Saab может предоставить 400 тыс. боеприпасов в год со своего завода в Швеции. Йоханссон также заявил, что Европа стала слишком зависимой от США в сфере обороны, поэтому ей нужно нарастить собственный, суверенный потенциал.

Выступая на саммите, верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель заявил, что в последующие три года страны — члены ЕС потратят €70 млрд на развитие своей обороноспособности, пишет Politico. «Я не был поклонником Дональда Трампа, но, мне кажется, в одном он был прав: европейцы не разделяют часть бремени расходов на НАТО», — приводит издание слова Борреля.