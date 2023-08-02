Daily Sabah: если учтут интересы России — Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 2 августа провели телефонный разговор, в ходе которого, среди прочего, обсудили украинский конфликт и зерновую сделку, передаёт Daily Sabah. В рамках беседы Путин и Эрдоган договорились о визите российского лидера в Турцию, который может состояться уже в августе.

В среду президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает Daily Sabah. В ходе переговоров они договорились о подготовке встречи двух лидеров в Турции, а также обсудили конфликт на Украине и зерновую сделку.

Несмотря на то, что возможная дата поездки Путина в Турцию не названа, высокопоставленный турецкий чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Москва и Анкара ведут переговоры о визите в конце августа. Ранее сам Эрдоган отмечал, что поездка может состояться уже в августе.

В ходе состоявшихся переговоров Эрдоган заявил, что «не следует предпринимать никаких шагов, которые приведут к росту напряжённости в российско-украинской войне». При этом турецкий лидер назвал зерновую сделку «мостом для мира», отметив, что Анкара продолжит «активные усилия» по её восстановлению.

Как отмечает Daily Sabah, Турция позиционирует себя в качестве посредника в конфликте, а Эрдоган был ключевой фигурой в рамках процесса заключения зернового соглашения, которое позволило обеспечить безопасное вывоз зерна через черноморские порты. Однако в июле в Москве заявили, что Россия выходит из зерновой сделки.

При этом Москва неоднократно заявляла, что готова вернуться к реализации соглашения «незамедлительно», как только будет выполнена согласованная и касающаяся России часть черноморских договорённостей. В июле Эрдоган выразил надежду, что запланированный визит Путина приведёт к восстановлению соглашения, и призвал западные страны учитывать требования России.



Эрдоган в беседе с Путиным отметил, что отказ от инициативы «не принесёт никому пользы», и что в таком случае больше всего пострадают бедные страны. По словам турецкого лидера, цены на зерно, которые за время действия соглашения снизились на 23%, за последние две недели выросли на 15%. В свою очередь, Путин заявил Эрдогану, что Москва готова вернуться к реализации соглашения, как только Запад выполнит свои обязательства по экспорту российского зерна.

«Путин повторял сто раз, что Российская Федерация готова вернуться не только к переговорам, но и к сделке. Но сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ», — прокомментировал возможность возвращения к зерновой сделке пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как напомнил Песков, Запад ввёл санкции против России без учета потребностей мирового сообщества в продовольствии. Так, хотя российский экспорт зерна и удобрений не подпадает под западные санкции, в Кремле называют ограничения на платежи, логистику и страхование препятствиями для поставок.

В среду Путин попросил Эрдогана помочь России экспортировать зерно в африканские страны, испытывающие нехватку продовольствия. «В ходе телефонного разговора двух лидеров была выражена готовность к сотрудничеству с Турцией и другими заинтересованными государствами по этому вопросу», — сказано в заявлении Кремля по итогам телефонной беседы.