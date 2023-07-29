Das Erste: альтернативный маршрут экспорта украинского зерна идёт через румынский порт Констанца — но тот не справляется уже сейчас

Румынский порт Констанца является важным перевалочным пунктом для украинского зерна — отсюда оно отправляется на Ближний Восток и в Африку, пишет Das Erste. После разрыва зерновой сделки Украина надеется, что Констанца возьмёт на себя часть грузооборота собственных портов. Однако пропускная способность Констанцы ограничена — порт переполнен кораблями и баржами с украинским зерном уже сейчас. Это вызывает недовольство и среди местных фермеров.

Несколько дней назад российские беспилотники нанесли удар по небольшому украинскому порту Рени в Одесской области. Город расположен на берегу Дуная, всего в 20 км от Галаца в Румынии, стране НАТО. Румынский город стал перевалочным пунктом для грузов с Украины — туда они попадают через Дунай, автомобильным транспортом или по вновь введённой в эксплуатацию железной дороге. C началом блокады морского порта в Одессе Галац приобрёл особенно важное значение, пишет Das Erste.

Неподалёку также находится Молдавия. Место, где граничат между собой три государства, является стратегически важным районом. Важным прежде всего для экспорта зерна с Украины через румынский черноморский порт Констанца. Оттуда украинское зерно отправляется на Ближний Восток и в Африку.

Как утверждает издание, российские военные корабли планируют остановить экспорт зерна с Украины по морю. По данным британской военной разведки, российский Черноморский флот готовится к блокаде украинских портов после того, как Москва приостановила действие зерновой сделки. Кроме того, судоходству угрожают морские мины.

«Теперь целью российских беспилотников, которые наносят удары в опасной близости от румынской территории, стали украинские порты», — отмечает издание.

Румыния «однозначно находится на стороне Украины» и играет центральную роль в экспорте зерна, столь важного для Украины. Это «испытание на прочность» для Румынии, для черноморского порта Констанца, считает румынский эксперт Чезар Георге.

«Цель состоит в том, чтобы начать экспортировать 27 миллионов тонн зерна. Я говорю об Украине. Вместе с тем, что экспортирует Румыния, мы приближаемся к 50 миллионам тонн. Но Констанца не может справиться больше чем с 25-26 тоннами, даже при наличии идеального плана», — подчёркивает Георге.

Это подтверждает и Андрей Драгусин, главный диспетчер порта: «Порт Констанца переполнен уже сейчас — и кораблями, и баржами. Все они забиты зерном, которое поступает с Украины».

Обсуждается возможность транспортировки зерна через территориальные воды Румынии вдоль побережья Чёрного моря. Это узкая полоса моря шириной 20 километров, прилегающая к берегу. Но для этого корабли должны иметь возможность выйти из украинских портов.

Президент Румынии Клаус Йоханнис уверяет, что и впредь будет делать всё возможное для поддержания экспорта зерна с Украины. На сегодняшний день около половины украинского зерна перевозится по румынским маршрутам. Еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян, уроженка Румынии, сыграла важную роль в создании так называемых «коридоров солидарности» для экспорта с Украины.