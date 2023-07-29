Das Erste Оригинал

Das Erste: альтернативный маршрут экспорта украинского зерна идёт через румынский порт Констанца — но тот не справляется уже сейчас

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Румынский порт Констанца является важным перевалочным пунктом для украинского зерна — отсюда оно отправляется на Ближний Восток и в Африку, пишет Das Erste. После разрыва зерновой сделки Украина надеется, что Констанца возьмёт на себя часть грузооборота собственных портов. Однако пропускная способность Констанцы ограничена — порт переполнен кораблями и баржами с украинским зерном уже сейчас. Это вызывает недовольство и среди местных фермеров.
Das Erste: альтернативный маршрут экспорта украинского зерна идёт через румынский порт Констанца — но тот не справляется уже сейчас
AP

Несколько дней назад российские беспилотники нанесли удар по небольшому украинскому порту Рени в Одесской области. Город расположен на берегу Дуная, всего в 20 км от Галаца в Румынии, стране НАТО. Румынский город стал перевалочным пунктом для грузов с Украины — туда они попадают через Дунай, автомобильным транспортом или по вновь введённой в эксплуатацию железной дороге. C началом блокады морского порта в Одессе Галац приобрёл особенно важное значение, пишет Das Erste.

Неподалёку также находится Молдавия. Место, где граничат между собой три государства, является стратегически важным районом. Важным прежде всего для экспорта зерна с Украины через румынский черноморский порт Констанца. Оттуда украинское зерно отправляется на Ближний Восток и в Африку.
 
Как утверждает издание, российские военные корабли планируют остановить экспорт зерна с Украины по морю. По данным британской военной разведки, российский Черноморский флот готовится к блокаде украинских портов после того, как Москва приостановила действие зерновой сделки. Кроме того, судоходству угрожают морские мины.
 
«Теперь целью российских беспилотников, которые наносят удары в опасной близости от румынской территории, стали украинские порты», — отмечает издание.
 
Румыния «однозначно находится на стороне Украины» и играет центральную роль в экспорте зерна, столь важного для Украины. Это «испытание на прочность» для Румынии, для черноморского порта Констанца, считает румынский эксперт Чезар Георге.
 
«Цель состоит в том, чтобы начать экспортировать 27 миллионов тонн зерна. Я говорю об Украине. Вместе с тем, что экспортирует Румыния, мы приближаемся к 50 миллионам тонн. Но Констанца не может справиться больше чем с 25-26 тоннами, даже при наличии идеального плана», — подчёркивает Георге.
 
Это подтверждает и Андрей Драгусин, главный диспетчер порта: «Порт Констанца переполнен уже сейчас и кораблями, и баржами. Все они забиты зерном, которое поступает с Украины».
 
Обсуждается возможность транспортировки зерна через территориальные воды Румынии вдоль побережья Чёрного моря. Это узкая полоса моря шириной 20 километров, прилегающая к берегу. Но для этого корабли должны иметь возможность выйти из украинских портов.
 
Президент Румынии Клаус Йоханнис уверяет, что и впредь будет делать всё возможное для поддержания экспорта зерна с Украины. На сегодняшний день около половины украинского зерна перевозится по румынским маршрутам. Еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян, уроженка Румынии, сыграла важную роль в создании так называемых «коридоров солидарности» для экспорта с Украины.
 
Но Вэлян также говорит о необходимости увеличения мощностей. По возможности, территории стран, в которых проходят «коридоры», должны использоваться только для транзита украинской сельскохозяйственной продукции — а среди местных фермеров назревают волнения. Они недовольны тем, что не могут продать собственное зерно, потому что в странах Восточной и Центральной Европы, в том числе и в Румынии, застревает слишком много дешёвой украинской продукции, передаёт Das Erste.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Das Erste Германия Европа
теги
авиаудар беспилотник Европейская комиссия зерно корабль Молдавия Одесса порт поставка продовольствие Россия Румыния сделка сельское хозяйство спецоперация России на Украине судно торговля Украина флот Черное море экспорт
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров