Bloomberg: продавать зерно невозможно — Украина сокращает посевы на фоне выхода России из зерновой сделки 

Украинские агрохолдинги сокращают посевы зерновых на фоне проблем в экспорте и приостановки участия России в зерновой сделке, что может повлиять на продовольственную безопасность в мире в ближайшие несколько лет, сообщает Bloomberg. При этом основным бенефициаром проблем украинских фермеров аналитики называют Россию, которая будет «играть роль ценообразователя на рынке».

Крупнейшие сельскохозяйственные предприятия Украины сокращают посев озимых культур после решения России выйти из зерновой сделки, которая отрыла коридор для вывоза украинской продукции из черноморских портов. Как отмечает Bloomberg, это может отразиться на мировых поставках продовольствия в ближайшие несколько лет.

Новостное агентство полагает, что решения, принятые в ближайшие несколько недель на Украине в том, что касается посевов пшеницы, ячменя и рапса, будут иметь последствия для урожая 2024 года. Это ударит как по доходам Киева, так и по мировым поставкам основных продуктов питания.

«С зерновыми — полная беда», — заявил глава ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Роман Сластон, допустив снижение посевов озимых пшеницы и ржи, а также ячменя.

Украинские агрокомпании IMC и HarvEast уже сокращают посевы пшеницы, причём IMC планирует выращивать почти на треть меньше. Компания также не будет сеять озимый рапс, а агрокомпания «Астарта» сократила посевы этой культуры.

«В настоящее время продать зерно невозможно, потому что цены ниже себестоимости», — заявил генеральный директор IMC Алекс Лисситса. По его словам, компании хранят урожай в надежде на то, что смогут продать его позже.

В HarvEast заявили, что выведут из обработки примерно 10-15% наименее урожайных земель. «При нынешних ценах на сельскохозяйственную продукцию, учитывая проблемы с логистикой для украинских фермеров, а также объём урожая, который мы получаем с наименее урожайных земель, получить прибыль на них будет невозможно», — прокомментировал решение генеральный директор компании Дмитрий Скорняков.

Невозможность экспорта через порты на Чёрном море для украинских фермеров осложняется отсутствием достаточной пропускной способности альтернативного транспортного коридора вдоль Дуная, а также заполнением пространств для хранения, где накапливается урожай этого года.

Украина перенаправила часть экспорта зерна по железной дороге, автомобильным и речным транспортом через своих европейских соседей, однако вывозимые объёмы продовольствия вызывали разногласия. Польша, Словакия и Венгрия, Болгария и Румыния запретили ввоз украинского зерна после того, как местные фермеры вышли на протесты против падения цен.

Как отмечает Bloomberg, пока неясно, как все последние события, в том числе решение России выйти из зерновой сделки, отразится на площадях посева зерновых. По данным Международного совета по зерну, в этом году общее производство зерна в стране уже упало на 37% по сравнению с уровнем до конфликта. Теперь перекрытие черноморского коридора грозит тем, что поставки пшеницы будут затруднены вплоть до конца 2024 года.

Впрочем, у украинских фермеров есть альтернатива. Литва предложила использовать порты Балтийского моря для транзита сельскохозяйственного экспорта. Однако это может привести к удвоению стоимости доставки от украинской границы, учитывая дополнительное расстояние до этих терминалов. Европейский союз рассматривает возможность субсидирования этих расходов.

При этом, как пишет Bloomberg, прежде всего от проблем фермеров Украины выиграет Россия, которая, по мнению аналитика Strategie Grains Элен Дюфло, и будет «играть роль ценообразователя на рынке».