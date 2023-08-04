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Блинкен: США «продолжат содействовать» российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки

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В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «продолжит» содействовать экспорту продовольствия, в том числе из России, если страна вернётся в зерновую сделку, пишет Reuters. Блинкен отметил, что в рамках сделки Соединённые Штаты «предпринимали шаги для устранения» проблем с транспортировкой и страхованием российского зерна.
Блинкен: США «продолжат содействовать» российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки
АР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «продолжит делать всё необходимое», чтобы обеспечить России возможность свободного экспорта продовольствия, если Москва вернётся в зерновую сделку, сообщает Reuters.

«В случае возвращения к соглашению мы, конечно, продолжим делать всё необходимое для того, чтобы все могли свободно и безопасно экспортировать своё продовольствие и продукты питания, в том числе Россия», — отметил Блинкен журналистам по итогам заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого проблеме отсутствия продовольственной безопасности в результате конфликтов. По словам госсекретаря, Вашингтон стремится к тому, чтобы продовольствие всегда было на мировых рынках и чтобы «все выиграли от снижения цен».
 
Как отмечает агентство, представители множества стран, участвовавших в заседании, выразили разочарование тем, что Россия решила выйти из сделки и призвали страну пересмотреть своё решение.
 
При этом в Москве неоднократно подчёркивали, что готовы вернуться к реализации соглашения, как только будет выполнена согласованная и касающаяся России часть черноморских договорённостей. В четверг в ходе заседания Совета Безопасности об этом сообщил и заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. При этом он обвинил западные страны в «высокомерном нежелании» выполнить часть сделки, касающуюся России.
 
«Западным странам необходимо сосредоточиться на том, чтобы российское зерно и удобрения беспрепятственно попадали в нуждающиеся страны», — отметил Полянский, добавив, что Россия занимает большую долю мирового рынка пшеницы, чем Украина, и является одним из основных экспортёров удобрений.
 
В свою очередь, Блинкен сообщил журналистам, что экспорт продовольствия из России превысил уровень, существовавший до начала российской спецоперации на Украине. «В то же время если и возникали какие-либо проблемы с транспортировкой и страхованием, то в процессе реализации Черноморской зерновой инициативы мы предпринимали шаги для их решения и устранения», — заявил госсекретарь США.
 
По словам Блинкена, Вашингтон заверял банки в том, что «эти операции можно проводить и что они не нарушат санкции». Как пишет Reuters, американский банк JPMorgan обработал некоторые платежи по экспорту российского зерна, получив подобные заверения из Вашингтона.
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источник
Reuters США Северная Америка
теги
зерно ООН продовольствие Россия США Энтони Блинкен
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