Выборы и усталость — N-TV о том, почему Польша и Украина «вцепились друг другу в волосы»

Польша и Украина сильно разругались из-за вопроса о ввозе и транзите украинского зерна, сообщает N-TV. И этот политический кризис в отношениях двух стран связан главным образом с предстоящими выборами в сейм, считают эксперты. Для победы правящей партии «Право и справедливость» необходимо заручиться поддержкой местных фермеров, а также противостоять крайне правой оппозиции. К тому же поляки начали постепенно уставать от боевых действий на Украине, рассказывает немецкий телеканал.

Отношения Польши и Украины переживают кризис, сообщает N-TV. Обе страны «вцепились друг другу в волосы» после того, как Варшава остановила ввоз украинского зерна. Недовольство Киева по этому поводу поляки расценили как недостаток благодарности за всю ту помощь, которую они оказывают украинцам в противостоянии с Россией. На Украине же убеждены, что защищают не только свои границы, но и безопасность самой Польши.

Вообще разногласия в отношениях этих двух государств — редкость, продолжает немецкий телеканал. С самого начала боевых действия на Украине Польша оказывала соседней стране самую активную поддержку. Означает ли это, что возникший конфликт может стать началом политического кризиса и лишить Киев помощи? До сих пор общие интересы были в центре внимания обеих стран, но сейчас на передний план для Польши вышли собственные интересы.

И связано это главным образом с предстоящими выборами в сейм, которые пройдут в октябре этого года, объясняют эксперты. В рамках предвыборной борьбы приоритетными становятся внутриполитические интересы, которые частично конкурируют с украинскими. Особенно в том, что касается сельского хозяйства. Дело в том, что ввоз украинского зерна в Польшу и дальнейший его транзит в другие страны ЕС приводит к снижению стоимости польской продукции. Из-за этого польские фермеры теряют деньги и выходят на баррикады.

И это большая проблема для правящей партии «Право и справедливость», ведь для победы на выборах ей очень нужны голоса работников сельскохозяйственной отрасли. К тому же это политическое объединение изначально обещало своим избирателям, что будет всегда защищать польские интересы от любых посягательств извне. А это означает, что нужно проявлять жёсткость и в отношениях с Украиной.

К тому же на предстоящих выборах у партии «Право и справедливость» есть очень серьёзный конкурент в лице крайне правой Конфедерации свободы и независимости, объясняют эксперты. Оппозиционное политическое объединение постоянно критикует власти страны за то, что они слишком мягко ведут себя с Европейским союзом и недостаточно сильно отстаивает интересы своей страны на внешнеполитической арене. Ещё члены Конфедерации утверждают, что по сравнению с самими поляками украинские беженцы сейчас находятся в более привилегированном положении. Так что перед «Правом и справедливостью» стоит непростая задача: с одной стороны, сохранить заданный геополитический курс и в то же время — противостоять политическим оппонентам крайне правого спектра.

К тому же поляки начали постепенно уставать от боевых действий на Украине, отмечает N-TV. У местного населения наступает отрезвление. Солидарность с Киевом, несомненно, всё ещё велика, но экономические проблемы дают о себе знать, поэтому на предстоящих выборах будет поднят вопрос и о той финансовой помощи, которую Варшава оказывает Киеву. Ситуацию усугубляет и то, что в прошлом отношениях двух стран были отнюдь не гармоничными. К примеру, совсем недавно, 11 июля, в Польше прошли памятные мероприятия в честь жертв Волынской резни, которую в 1943 году устроили украинские националисты. Варшава обвиняет Киев в том, что этот исторический эпизод недостаточно проанализирован.

Впрочем, несмотря на всё это, эксперты считают, что нынешний кризис не приведёт к серьёзному разрыву в отношениях двух стран. Всё-таки первостепенную роль в сложившейся ситуации играют предстоящие выборы в сейм. «Право и справедливость», у которой хорошие шансы на победу, подчеркнула, что всегда будет поддерживать украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский и сам начал использовать примирительную риторику, напомнив Варшаве, что главным общим врагом остаётся Москва. Польша, в свою очередь, также заинтересована в том, что главным приоритетом было противостояние с Россией, заключает N-TV.