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Замглавы МИД Польши: наши отношения с Киевом ухудшились и никто не намерен этого скрывать

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Польша прямо заявляет о том, что без урегулирования украинской стороной вопроса Волынской резни речи об идеальных отношениях между странами быть не может, заявил замминистра иностранных дел страны Павел Яблонский. В беседе с RMF24 он также предупредил, что снисходительность Варшавы к Киеву небезгранична, потому что Польша в своей политике руководствуется прежде всего собственными государственными интересами.
Замглавы МИД Польши: наши отношения с Киевом ухудшились и никто не намерен этого скрывать
АР

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский прокомментировал тему польско-украинских отношений, в частности вызов заместителя посла Украины в Варшаве в польский МИД. «Разговор будет очень откровенным. Он будет очень по существу  впрочем, как всегда. Мы передадим нашу оценку того, каковы на сегодняшний день наши взаимоотношения, которые, к сожалению, ввиду высказываний некоторых (представителей. — ИноТВвластей Украины, находятся не в лучшей своей фазе. Никто этого не скрывает. У меня создаётся впечатление, что причина в том, что там, к сожалению, появились определённые эмоции. Мы относимся с пониманием — потому что это страна, на которую напали, — но нельзя нападать и на своих союзников», — рассказал он RMF24.

В интервью замминистра подчеркнул, что, без сомнений, существует ряд вопросов, в которых Польша и Украина «не пришли к согласию». «Мы руководствуемся политикой польских государственных интересов. Мы поддерживаем Украину в том объёме, который в польских государственных интересах. Так было всегда и так будет всегда», — добавил он.
 
Павел Яблонский отметил, что волынское преступление поляки приравнивают к геноциду, который до сих пор не был урегулирован с украинской стороны: она блокирует эксгумацию жертв. Он напоминает, что этот вопрос поднимали многие дипломаты и политики. «Премьер-министр Моравецкий произнёс очень ясную, сильную речь в годовщину, в День памяти 11 июля. Мы по-прежнему сталкиваемся с ситуацией, когда этот вопрос продолжает быть большой проблемой в наших отношениях. Премьер-министр ясно дал это понять — и это наша позиция. Не получится, чтобы наступило реальное польско-украинское примирение без разрешения этого вопроса», — предупредил дипломат. Он обратил внимание на то, что Волынская резня — это один из важнейших элементов нерешённых вопросов, по которому до сих пор не достигнуто соглашение, и сказал, что темы польско-украинских отношений вовсе не идеальны. «…Мы просто хотим говорить об этом честно и открыто, о том, чтобы провести эксгумацию жертв и почтить их память. Этот вопрос должен быть решён», — повторил он.
 
Замминистра иностранных дел также рассказал, что Польша приняла приглашение для участия в мирных переговорах по Украине, которые пройдут в выходные в Саудовской Аравии. Однако он не раскрыл информацию о том, кто из польских лидеров отправится на них. Яблонский уверен, что крайне важно говорить об этом и со странами, которые однозначно не занимают сторону Украины, как Европа и США. «Нам нужно разговаривать с этими странами, потому что Россия очень активна, особенно в Африке», — предупредил он. По словам замминистра, в основе формулы мира лежит соблюдение норм международного права, благодаря которым возможно жить в стабильном, мирном мире. 
 
В интервью Яблонский также прокомментировал инцидент с белорусскими вертолётами, якобы нарушившими польское воздушное пространство, и запоздалую реакцию Варшавы. «Такое происходит в любой стране», — отметил он. «…США, у которых тоже были случаи нарушения воздушного пространства аэростатами наблюдения... Тогда несколько дней решали, что делать с шаром: сбивать его или нет. К сожалению, не существует стопроцентно безопасных систем. Мы реагируем, делаем выводы и соответствующим образом будем менять механизм защиты нашей границы, укрепляя её… Это всегда постфактум, потому что всегда есть что-то, что произойдёт раньше. Затем делаются выводы и вносятся поправки», — отметил он. 
 
Яблонский также предположил, что, если бы не превентивные меры, такие как возведение заграждения на границе, белорусских провокаций на сегодняшний день «были бы десятки, если не сотни».
 
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