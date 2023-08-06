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NBC: кандидат в президенты США заявил, что участие Америки в украинском конфликте может быть компенсацией за взятку Хантеру Байдену

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Кандидат-республиканец Вивек Рамасвами заявил, что участие США в украинском конфликте может быть связано с Хантером Байденом, сообщает NBC. По его словам, участие Вашингтона, возможно, является компенсацией за частную взятку в размере $5 млн сыну американского лидера от украинской энергетической компании Burisma.
NBC: кандидат в президенты США заявил, что участие Америки в украинском конфликте может быть компенсацией за взятку Хантеру Байдену
AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами предположил, что участие Америки в украинском конфликте может быть связано с Хантером Байденом, сыном главы Белого дома Джо Байдена, сообщает NBC.

«Цель вооружённых сил США состоит в продвижении американских интересов, в защите родины, а не в том, чтобы бесцельно вести какой-то случайный конфликт, который, возможно, является компенсацией за частную взятку в размере 5 миллионов долларов от Burisma, полученную членом семьи президента Соединённых Штатов, — сказал Рамасвами, выступая на предвыборном мероприятии в штате Айова. — Был ли платёж Хантеру Байдену коррупционным? Разумеется, был. Считаю ли я, что это как-то связано с нашей позицией по отношению к Украине? Я думаю, вполне вероятно, что да».

Комментарии Рамасвами были явной отсылкой к предполагаемой взятке в $5 млн от украинской энергетической компании Burisma, к получению которой, по данным одного из осведомителей, может быть причастен не только Хантер Байден, но и тогда ещё вице-президент Джо Байден.

Между тем Белый дом отрицает, что нынешний президент США имел какое-либо участие в деловых отношениях своего сына, пишет NBC.

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источник
NBC США Северная Америка
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взяточничество Джо Байден коррупция США Украина Хантер Байден
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