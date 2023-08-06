NBC: кандидат в президенты США заявил, что участие Америки в украинском конфликте может быть компенсацией за взятку Хантеру Байдену

17:40 Развожаев заявил, что обнаруженный в море объект в Севастополе не является миной Обнаруженный ранее в море недалеко от пляжа «Любимовка» в Севастополе предмет обследовали, он оказался не миной. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.

17:37 Спортивный директор «Локомотива» — о трансферах: не всё зависит от нас в плане финансов Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов не исключил, что в столичный клуб придут ещё футболисты в летнее трансферное окно.

17:28 Сестра мужа политолога Екатерины Шульман Лариса устроила потасовку с жильцами дома Сестра мужа политолога Екатерины Шульман* Лариса устроила потасовку с жильцами дома 10/7 на Рождественском бульваре в Москве.

17:21 Непомнящий и Мамедов определят победителя третьего раунда Кубка мира на тай-брейке Россиянин Ян Непомнящий не смог досрочно пробиться в четвёртый раунд Кубка мира по шахматам 2023 года в Баку.

17:17 В ГИБДД сообщили, что девять человек пострадали в ДТП в Республике Алтай В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на Сёминском перевале в Республике Алтай пострадали девять человек. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД России.

17:07 Акинфеев — о смерти Мандрыкина: это огромная утрата для меня Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего партнёра по армейскому клубу Вениамина Мандрыкина.

17:05 Работа пропускного пункта «Джанкой» после атаки ВСУ на Чонгарский мост приостановлена Работу пропускного пункта «Джанкой» приостановили после атаки ВСУ на Чонгарский мост.

16:53 Украинские военные обстреляли Днепрорудное в Запорожской области Украинские боевики обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, есть пострадавшие.

16:52 Умяров признался, что тяжело пережил потраченные на восстановление восемь месяцев Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров признался, что счастлив вернуться в футбол после травмы.

16:51 Сальдо: произошедший после удара ВСУ пожар на газопроводе в Херсонской области потушен Пожар на газопроводе в Херсонской области, возникший после удара ВСУ, потушен. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

16:47 Число погибших при сходе поезда с рельсов в Пакистане выросло до 30 Число погибших в результате схода поезда с рельсов в пакистанской провинции Синд возросло до 30.

16:40 Лысенко победил в прыжках в высоту на чемпионате России по лёгкой атлетике Данил Лысенко завоевал золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.

16:39 Сальдо: восстановление газопровода под Геническом после удара ВСУ займёт до полутора дней Восстановление повреждённого в результате удара ВСУ газопровода под Геническом займёт до полутора дней.

16:32 Сальдо рассказал, что на Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались три пробоины На Чонгарском мосту в результате удара ВСУ образовались три пробоины, несущие конструкции не повреждены.

16:26 ХК «Спартак» победил «Динамо» в товарищеском матче Московский «Спартак» в ходе подготовки к старту в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанёс поражение столичному «Динамо» в товарищеском матче.

16:22 Военная хроника: на спутниковых снимках NASA видны возгорания в промышленных центрах ВСУ Военная хроника со ссылкой на спутниковые снимки NASA сообщила о крупных возгораниях в промышленных центрах и логистических хабах ВСУ.

16:17 Шубенков — о серебре ЧР по лёгкой атлетике: пациент скорее мёртв, чем жив Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков считает, что с учётом травмы показал неплохой результат на первенстве России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.

16:14 Аксёнов заявил, что в результате удара ВСУ по Чонгарскому мосту жертв нет В результате удара украинскими военными по району Чонгарского моста есть одно попадание, повреждено дорожное полотно моста, жертв нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

16:08 Сальдо: ВСУ обстреляли Чонгарский мост и посёлок Чонгар ракетами Storm Shadow Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные обстреляли Чонгарский мост и посёлок Чонгар ракетами Storm Shadow.

16:02 РФС и сборная России выразили соболезнования в связи со смертью Мандрыкина Руководство Российского футбольного союза (РФС) высказалось в связи со смертью бывшего вратаря московского ЦСКА и национальной сборной Вениамина Мандрыкина.

15:52 Сальдо: ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий Украинские военные обстреляли мост через пролив Тонкий, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

15:51 Пушилин наградил членов экипажа танка «Алёша», уничтожившего восемь единиц техники ВСУ Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил медалями «Золотая Звезда» Героя Донецкой Народной Республики членов экипажа танка «Алёша», остановившего атаку восьми единиц вражеской техники на Запорожском направлении.

15:49 Конева выполнила олимпийский норматив в тройном прыжке на чемпионате России Екатерина Конева завоевала золотую медаль в тройном прыжке на чемпионате России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.

15:44 Шубенков стал вторым на чемпионате России в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.

15:42 Песков: на данный момент оснований для мирного соглашения с Украиной нет На данный момент основания для заключения мирного соглашения с Украиной отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

15:35 ЦСКА планирует начать матч с «Факелом» с минуты молчания в память о Мандрыкине В московском ЦСКА сообщили, что намерены почтить память бывшего голкипера Вениамина Мандрыкина перед матчем групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу с воронежским «Факелом».

15:34 Песков: Россия намерена контролировать регионы, записанные в её Конституции Россия не стремится к расширению территории, но будет управлять теми регионами, которые закреплены в её Конституции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

15:33 Ван И: Китай приветствует визит Борреля этой осенью Пекин приветствует визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Китай осенью 2023 года, заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре с Боррелем.

15:27 Филатова победила в беге на 200 м на чемпионате России Вера Филатова завоевала золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.

15:19 Шубенков занял четвёртое место в беге на 110 м с барьерами в полуфинале ЧР Сергей Шубенков занял четвёртое место в беге на 110 м с барьерами в полуфинале чемпионата России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.

15:18 В Краснодарском крае загорелось складское здание элеватора В посёлке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края загорелось складское помещение элеватора на площади 2 тыс. кв. м.

15:17 Движение по Крымскому мосту восстановлено Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено.

15:05 Чанов: Мандрыкин был готов всегда прийти на помощь Тренер вратарей сборной России по футболу Вячеслав Чанов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего голкипера московского ЦСКА Вениамина Мандрыкина.

15:03 Экс-морпех ВС США Берлетик: по итогам контрнаступления ВСУ будут разбиты По завершении контрнаступления Украина не сможет удерживать занятые территории, заявил бывший морской пехотинец вооружённых сил США Брайан Берлетик.

15:01 В Севастополе около пляжа «Любимовка» обнаружена морская мина В Севастополе около пляжа «Любимовка» на расстоянии менее 100 м от берега обнаружена морская мина, сейчас она дрейфует в сторону Северной бухты, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

14:56 Попавшая в ДТП певица Лада Дэнс переведена в частную клинику в Подмосковье Попавшая в ДТП певица Лада Дэнс после госпитализации переведена из клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. Сейчас женщина в сознании, в состоянии средней тяжести.

14:53 ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вратаря армейцев и сборной России Вениамина Мандрыкина.

14:52 Сестра Мандрыкина сообщила, что экс-голкипер ЦСКА скончался от инфаркта Жанна Мандрыкина, сестра бывшего голкипера московского ЦСКА Вениамина Мандрыкина, назвала причины смерти футболиста.

14:44 Свищёв объяснил корыстью наказание украинских киберспортсменов за игру с россиянами Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что Украинская федерация киберспорта (UESF) ввела санкции против членов команды Team Spirit из-за чувства жадности.

14:43 Площадь пожара на фабрике в Дмитрове увеличилась до тысячи квадратных метров Площадь пожара на фабрике по производству спортивных товаров «Леко» в подмосковном Дмитрове увеличилась до 1 тыс. кв. м.

14:40 Роднина связала уход Усачёвой от Тутберидзе с амбициями родителей, которые не совпадают с возможностями ребёнка Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на информацию о возможном уходе фигуристки Дарьи Усачёвой из группы Этери Тутберидзе.

14:33 Рябков: Россия постоянно заявляет Западу демарши по ситуации с безопасностью в Чёрном море Россия регулярно на различных уровнях заявляет Западу демарши по поводу угроз безопасности в Чёрном море, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

14:28 Минобрнауки поможет донецкому университету, здание которого сгорело после обстрела ВСУ Минобрнауки России окажет помощь Донецкому национальному университету экономики и торговли, здание которого загорелось после обстрела ВСУ. В частности, в вузе сгорели дипломы выпускников этого года и документы приёмной комиссии.

14:22 Салихова: российские футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила шансы российских игроков перейти в европейские клубы.

14:20 Пронкин победил в метании молота на чемпионате России Валерий Пронкин завоевал золотую медаль в соревнованиях по метанию молота на чемпионате России по лёгкой атлетике 2023 года в Челябинске.

14:12 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно прекращено.

14:09 Матыцин: Игры стран СНГ демонстрируют единство спортивного сообщества Министр спорта Олег Матыцин считает, что проведение Игр стран СНГ положительно скажется на развитии спортивного движения на постсоветском пространстве и за его пределами.

14:01 Умер бывший вратарь ЦСКА и сборной России Мандрыкин Ушёл из жизни вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин.

14:00 Российский корабль «Прогресс МС-22» увёл МКС от столкновения с космическим мусором Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» увёл Международную космическую станцию (МКС) от потенциального столкновения с космическим мусором, сообщает «Роскосмос».